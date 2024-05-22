SeñalesSecciones
Ming Yu He

Yugehuiwan

Ming Yu He
0 comentarios
Fiabilidad
90 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 222%
FXCM-USDReal07
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 814
Transacciones Rentables:
447 (24.64%)
Transacciones Irrentables:
1 367 (75.36%)
Mejor transacción:
1 185.52 USD
Peor transacción:
-134.28 USD
Beneficio Bruto:
46 661.05 USD (2 097 088 pips)
Pérdidas Brutas:
-32 071.25 USD (1 196 861 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (1 133.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 777.52 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
97.86%
Carga máxima del depósito:
11.01%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
5.78
Transacciones Largas:
1 252 (69.02%)
Transacciones Cortas:
562 (30.98%)
Factor de Beneficio:
1.45
Beneficio Esperado:
8.04 USD
Beneficio medio:
104.39 USD
Pérdidas medias:
-23.46 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
43 (-697.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 460.85 USD (33)
Crecimiento al mes:
-7.04%
Pronóstico anual:
-85.47%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
408.71 USD
Máxima:
2 523.75 USD (26.88%)
Reducción relativa:
De balance:
32.52% (428.72 USD)
De fondos:
1.56% (159.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 935
USDJPY 351
GBPJPY 192
GBPUSD 132
SPX500 78
AUDJPY 59
EURUSD 36
EURJPY 20
GER30 7
JPN225 3
AUDUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 14K
USDJPY 944
GBPJPY -1.4K
GBPUSD -149
SPX500 686
AUDJPY -616
EURUSD 176
EURJPY -116
GER30 -214
JPN225 964
AUDUSD 2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 707K
USDJPY 29K
GBPJPY -18K
GBPUSD 1.9K
SPX500 72K
AUDJPY -8.2K
EURUSD -2.3K
EURJPY 1.2K
GER30 -53K
JPN225 171K
AUDUSD 2
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 185.52 USD
Peor transacción: -134 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 33
Beneficio máximo consecutivo: +1 133.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -697.24 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FXCM-USDReal07" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageFX-Live 1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 3
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
CharlesFX-FX-CFD Live
0.00 × 3
WForex-Real
0.00 × 1
KRCCORP-Real
0.00 × 3
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 3
Activtrades-Demo
0.00 × 3
Alpari-Standard2
0.00 × 5
BenchMark-Real
0.00 × 3
Alpari-ECN1
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Activtrades-2
0.00 × 3
ForexTrend-Trade7
0.50 × 2
Ava-Demo
1.00 × 2
Pepperstone-Demo02
1.21 × 140
IronFX-Real1
1.50 × 2
SquaredMT4-Demo
2.67 × 3
IamFX-Live
3.00 × 2
Alpari-Standard3
3.11 × 9
Activtrades-3
4.00 × 20
RoboForex-Pro
4.33 × 6
OneTrade-Real
4.67 × 57
MBTrading-Live
5.00 × 2
我是宇哥汇玩
No hay comentarios
2025.12.18 19:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.03 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 07:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 01:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 15:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.30 17:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.09 17:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 17:12
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.19 16:25
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.04 21:17
No swaps are charged on the signal account
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Yugehuiwan
30 USD al mes
222%
0
0
USD
8K
USD
90
99%
1 814
24%
98%
1.45
8.04
USD
33%
1:200
