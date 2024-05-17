- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
382
Kârla kapanan işlemler:
194 (50.78%)
Zararla kapanan işlemler:
188 (49.21%)
En iyi işlem:
1 005.21 USD
En kötü işlem:
-367.56 USD
Brüt kâr:
32 154.24 USD (209 949 pips)
Brüt zarar:
-32 388.36 USD (190 714 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (943.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 907.83 USD (5)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
37.51%
Maks. mevduat yükü:
6.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
-0.05
Alış işlemleri:
219 (57.33%)
Satış işlemleri:
163 (42.67%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.61 USD
Ortalama kâr:
165.74 USD
Ortalama zarar:
-172.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-3 351.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 351.42 USD (12)
Aylık büyüme:
17.61%
Yıllık tahmin:
213.69%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 197.90 USD
Maksimum:
4 928.61 USD (86.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
69.07% (4 928.61 USD)
Varlığa göre:
5.00% (125.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NAS100
|382
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NAS100
|-234
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NAS100
|19K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Kiven using follow trend method in captivating the entry position and combining with single entry decision making to maintain the risk for every trade Kiven make.
İnceleme yok
