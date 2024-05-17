SinyallerBölümler
Kevin Rana Sidharta

Kivenara 815M52F

Kevin Rana Sidharta
0 inceleme
Güvenilirlik
92 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 22%
OctaFX-Real10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
382
Kârla kapanan işlemler:
194 (50.78%)
Zararla kapanan işlemler:
188 (49.21%)
En iyi işlem:
1 005.21 USD
En kötü işlem:
-367.56 USD
Brüt kâr:
32 154.24 USD (209 949 pips)
Brüt zarar:
-32 388.36 USD (190 714 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (943.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 907.83 USD (5)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
37.51%
Maks. mevduat yükü:
6.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
-0.05
Alış işlemleri:
219 (57.33%)
Satış işlemleri:
163 (42.67%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.61 USD
Ortalama kâr:
165.74 USD
Ortalama zarar:
-172.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-3 351.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 351.42 USD (12)
Aylık büyüme:
17.61%
Yıllık tahmin:
213.69%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 197.90 USD
Maksimum:
4 928.61 USD (86.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
69.07% (4 928.61 USD)
Varlığa göre:
5.00% (125.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 382
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 -234
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 19K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 005.21 USD
En kötü işlem: -368 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +943.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 351.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real7
5.17 × 6
Kiven using follow trend method in captivating the entry position and combining with single entry decision making to maintain the risk for every trade Kiven make.
İnceleme yok
2025.08.27 22:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 20:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 18:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 18:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 18:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.09 17:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.05 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.08 22:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.06.20 21:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.20 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.05.17 11:34
A large drawdown may occur on the account again
