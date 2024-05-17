- Wachstum
Trades insgesamt:
440
Gewinntrades:
225 (51.13%)
Verlusttrades:
215 (48.86%)
Bester Trade:
1 005.21 USD
Schlechtester Trade:
-367.56 USD
Bruttoprofit:
37 668.75 USD (243 805 pips)
Bruttoverlust:
-37 022.16 USD (217 896 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (943.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 907.83 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
37.48%
Max deposit load:
6.51%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
0.13
Long-Positionen:
253 (57.50%)
Short-Positionen:
187 (42.50%)
Profit-Faktor:
1.02
Mathematische Gewinnerwartung:
1.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
167.42 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-172.20 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-3 351.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 351.42 USD (12)
Wachstum pro Monat :
17.31%
Jahresprognose:
210.00%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 197.90 USD
Maximaler:
4 928.61 USD (86.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
69.07% (4 928.61 USD)
Kapital:
5.00% (125.58 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NAS100
|440
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NAS100
|647
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NAS100
|26K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|4.33 × 6
Kiven using follow trend method in captivating the entry position and combining with single entry decision making to maintain the risk for every trade Kiven make.
