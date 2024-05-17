- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
439
Transacciones Rentables:
225 (51.25%)
Transacciones Irrentables:
214 (48.75%)
Mejor transacción:
1 005.21 USD
Peor transacción:
-367.56 USD
Beneficio Bruto:
37 668.75 USD (243 805 pips)
Pérdidas Brutas:
-36 811.95 USD (216 896 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (943.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 907.83 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
37.48%
Carga máxima del depósito:
6.51%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
0.17
Transacciones Largas:
252 (57.40%)
Transacciones Cortas:
187 (42.60%)
Factor de Beneficio:
1.02
Beneficio Esperado:
1.95 USD
Beneficio medio:
167.42 USD
Pérdidas medias:
-172.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-3 351.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 351.42 USD (12)
Crecimiento al mes:
31.69%
Pronóstico anual:
384.53%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 197.90 USD
Máxima:
4 928.61 USD (86.00%)
Reducción relativa:
De balance:
69.07% (4 928.61 USD)
De fondos:
5.00% (125.58 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NAS100
|439
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NAS100
|857
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NAS100
|27K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 005.21 USD
Peor transacción: -368 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +943.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 351.42 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|4.33 × 6
Kiven using follow trend method in captivating the entry position and combining with single entry decision making to maintain the risk for every trade Kiven make.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
35 USD al mes
60%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
105
99%
439
51%
37%
1.02
1.95
USD
USD
69%
1:500