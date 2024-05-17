SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Kivenara 815M52F
Kevin Rana Sidharta

Kivenara 815M52F

Kevin Rana Sidharta
0 avis
Fiabilité
92 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2023 28%
OctaFX-Real10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
381
Bénéfice trades:
194 (50.91%)
Perte trades:
187 (49.08%)
Meilleure transaction:
1 005.21 USD
Pire transaction:
-367.56 USD
Bénéfice brut:
32 154.24 USD (209 949 pips)
Perte brute:
-32 218.36 USD (189 714 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (943.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 907.83 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
37.51%
Charge de dépôt maximale:
6.51%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
-0.01
Longs trades:
219 (57.48%)
Courts trades:
162 (42.52%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.17 USD
Bénéfice moyen:
165.74 USD
Perte moyenne:
-172.29 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-3 351.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 351.42 USD (12)
Croissance mensuelle:
17.23%
Prévision annuelle:
209.05%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 197.90 USD
Maximal:
4 928.61 USD (86.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
69.07% (4 928.61 USD)
Par fonds propres:
5.00% (125.58 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 381
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 -64
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 20K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 005.21 USD
Pire transaction: -368 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +943.25 USD
Perte consécutive maximale: -3 351.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real7
5.17 × 6
Kiven using follow trend method in captivating the entry position and combining with single entry decision making to maintain the risk for every trade Kiven make.
Aucun avis
2025.08.27 22:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 20:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 18:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 18:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 18:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.09 17:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.05 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.08 22:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.06.20 21:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.20 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.05.17 11:34
A large drawdown may occur on the account again
