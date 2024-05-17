SinaisSeções
Kevin Rana Sidharta

Kivenara 815M52F

0 comentários
Confiabilidade
105 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2023 60%
OctaFX-Real10
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
439
Negociações com lucro:
225 (51.25%)
Negociações com perda:
214 (48.75%)
Melhor negociação:
1 005.21 USD
Pior negociação:
-367.56 USD
Lucro bruto:
37 668.75 USD (243 805 pips)
Perda bruta:
-36 811.95 USD (216 896 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (943.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 907.83 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
37.48%
Depósito máximo carregado:
6.51%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
0.17
Negociações longas:
252 (57.40%)
Negociações curtas:
187 (42.60%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
1.95 USD
Lucro médio:
167.42 USD
Perda média:
-172.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-3 351.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 351.42 USD (12)
Crescimento mensal:
31.69%
Previsão anual:
384.53%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 197.90 USD
Máximo:
4 928.61 USD (86.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
69.07% (4 928.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.00% (125.58 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NAS100 439
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NAS100 857
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NAS100 27K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 005.21 USD
Pior negociação: -368 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +943.25 USD
Máxima perda consecutiva: -3 351.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real7
4.33 × 6
Kiven using follow trend method in captivating the entry position and combining with single entry decision making to maintain the risk for every trade Kiven make.
Sem comentários
2025.10.21 14:12
2025.08.27 22:49
2025.08.15 14:15
2025.08.11 20:30
2025.07.07 18:27
2025.06.27 18:58
2025.06.25 18:39
2025.06.20 16:27
2024.12.09 17:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.05 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.08 22:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.06.20 21:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.20 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.05.17 11:34
A large drawdown may occur on the account again
