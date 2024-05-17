シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Kivenara 815M52F
Kevin Rana Sidharta

Kivenara 815M52F

Kevin Rana Sidharta
レビュー0件
信頼性
105週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 60%
OctaFX-Real10
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
439
利益トレード:
225 (51.25%)
損失トレード:
214 (48.75%)
ベストトレード:
1 005.21 USD
最悪のトレード:
-367.56 USD
総利益:
37 668.75 USD (243 805 pips)
総損失:
-36 811.95 USD (216 896 pips)
最大連続の勝ち:
9 (943.25 USD)
最大連続利益:
1 907.83 USD (5)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
37.48%
最大入金額:
6.51%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
0.17
長いトレード:
252 (57.40%)
短いトレード:
187 (42.60%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
1.95 USD
平均利益:
167.42 USD
平均損失:
-172.02 USD
最大連続の負け:
12 (-3 351.42 USD)
最大連続損失:
-3 351.42 USD (12)
月間成長:
31.69%
年間予想:
384.53%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 197.90 USD
最大の:
4 928.61 USD (86.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
69.07% (4 928.61 USD)
エクイティによる:
5.00% (125.58 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NAS100 439
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NAS100 857
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NAS100 27K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 005.21 USD
最悪のトレード: -368 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +943.25 USD
最大連続損失: -3 351.42 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real7
4.33 × 6
Kiven using follow trend method in captivating the entry position and combining with single entry decision making to maintain the risk for every trade Kiven make.
レビューなし
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 22:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 20:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 18:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 18:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 18:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.09 17:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.05 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.08 22:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.06.20 21:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.20 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.05.17 11:34
A large drawdown may occur on the account again
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください