- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
439
利益トレード:
225 (51.25%)
損失トレード:
214 (48.75%)
ベストトレード:
1 005.21 USD
最悪のトレード:
-367.56 USD
総利益:
37 668.75 USD (243 805 pips)
総損失:
-36 811.95 USD (216 896 pips)
最大連続の勝ち:
9 (943.25 USD)
最大連続利益:
1 907.83 USD (5)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
37.48%
最大入金額:
6.51%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
0.17
長いトレード:
252 (57.40%)
短いトレード:
187 (42.60%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
1.95 USD
平均利益:
167.42 USD
平均損失:
-172.02 USD
最大連続の負け:
12 (-3 351.42 USD)
最大連続損失:
-3 351.42 USD (12)
月間成長:
31.69%
年間予想:
384.53%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 197.90 USD
最大の:
4 928.61 USD (86.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
69.07% (4 928.61 USD)
エクイティによる:
5.00% (125.58 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NAS100
|439
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NAS100
|857
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NAS100
|27K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 005.21 USD
最悪のトレード: -368 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +943.25 USD
最大連続損失: -3 351.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|4.33 × 6
Kiven using follow trend method in captivating the entry position and combining with single entry decision making to maintain the risk for every trade Kiven make.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
35 USD/月
60%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
105
99%
439
51%
37%
1.02
1.95
USD
USD
69%
1:500