交易:
438
盈利交易:
224 (51.14%)
亏损交易:
214 (48.86%)
最好交易:
1 005.21 USD
最差交易:
-367.56 USD
毛利:
37 313.35 USD (242 028 pips)
毛利亏损:
-36 811.95 USD (216 896 pips)
最大连续赢利:
9 (943.25 USD)
最大连续盈利:
1 907.83 USD (5)
夏普比率:
0.05
交易活动:
37.48%
最大入金加载:
6.51%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
16 小时
采收率:
0.10
长期交易:
251 (57.31%)
短期交易:
187 (42.69%)
利润因子:
1.01
预期回报:
1.14 USD
平均利润:
166.58 USD
平均损失:
-172.02 USD
最大连续失误:
12 (-3 351.42 USD)
最大连续亏损:
-3 351.42 USD (12)
每月增长:
22.56%
年度预测:
273.77%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 197.90 USD
最大值:
4 928.61 USD (86.00%)
相对跌幅:
结余:
69.07% (4 928.61 USD)
净值:
5.00% (125.58 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NAS100
|438
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NAS100
|501
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NAS100
|25K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Kiven using follow trend method in captivating the entry position and combining with single entry decision making to maintain the risk for every trade Kiven make.
