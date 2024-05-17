信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Kivenara 815M52F
Kevin Rana Sidharta

Kivenara 815M52F

Kevin Rana Sidharta
0条评论
可靠性
104
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2023 48%
OctaFX-Real10
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
438
盈利交易:
224 (51.14%)
亏损交易:
214 (48.86%)
最好交易:
1 005.21 USD
最差交易:
-367.56 USD
毛利:
37 313.35 USD (242 028 pips)
毛利亏损:
-36 811.95 USD (216 896 pips)
最大连续赢利:
9 (943.25 USD)
最大连续盈利:
1 907.83 USD (5)
夏普比率:
0.05
交易活动:
37.48%
最大入金加载:
6.51%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
16 小时
采收率:
0.10
长期交易:
251 (57.31%)
短期交易:
187 (42.69%)
利润因子:
1.01
预期回报:
1.14 USD
平均利润:
166.58 USD
平均损失:
-172.02 USD
最大连续失误:
12 (-3 351.42 USD)
最大连续亏损:
-3 351.42 USD (12)
每月增长:
22.56%
年度预测:
273.77%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 197.90 USD
最大值:
4 928.61 USD (86.00%)
相对跌幅:
结余:
69.07% (4 928.61 USD)
净值:
5.00% (125.58 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NAS100 438
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NAS100 501
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NAS100 25K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 005.21 USD
最差交易: -368 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +943.25 USD
最大连续亏损: -3 351.42 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real7
4.33 × 6
Kiven using follow trend method in captivating the entry position and combining with single entry decision making to maintain the risk for every trade Kiven make.
没有评论
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 22:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 20:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 18:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 18:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 18:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.09 17:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.05 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.08 22:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.06.20 21:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.20 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.05.17 11:34
A large drawdown may occur on the account again
