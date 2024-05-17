시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Kivenara 815M52F
Kevin Rana Sidharta

Kivenara 815M52F

Kevin Rana Sidharta
0 리뷰
안정성
106
0 / 0 USD
월별 35 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 54%
OctaFX-Real10
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
444
이익 거래:
228 (51.35%)
손실 거래:
216 (48.65%)
최고의 거래:
1 005.21 USD
최악의 거래:
-367.56 USD
총 수익:
37 908.01 USD (244 974 pips)
총 손실:
-37 232.16 USD (218 896 pips)
연속 최대 이익:
9 (943.25 USD)
연속 최대 이익:
1 907.83 USD (5)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
37.48%
최대 입금량:
6.51%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
0.14
롱(주식매수):
254 (57.21%)
숏(주식차입매도):
190 (42.79%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
1.52 USD
평균 이익:
166.26 USD
평균 손실:
-172.37 USD
연속 최대 손실:
12 (-3 351.42 USD)
연속 최대 손실:
-3 351.42 USD (12)
월별 성장률:
3.31%
연간 예측:
40.22%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 197.90 USD
최대한의:
4 928.61 USD (86.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
69.07% (4 928.61 USD)
자본금별:
5.00% (125.58 USD)

배포

심볼 Sell Buy
NAS100 444
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NAS100 676
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NAS100 26K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 005.21 USD
최악의 거래: -368 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +943.25 USD
연속 최대 손실: -3 351.42 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real10"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real7
4.33 × 6
Kiven using follow trend method in captivating the entry position and combining with single entry decision making to maintain the risk for every trade Kiven make.
리뷰 없음
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 22:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 20:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 18:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 18:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 18:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.09 17:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.05 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.08 22:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.06.20 21:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.20 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.05.17 11:34
A large drawdown may occur on the account again
