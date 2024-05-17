- 자본
트레이드:
444
이익 거래:
228 (51.35%)
손실 거래:
216 (48.65%)
최고의 거래:
1 005.21 USD
최악의 거래:
-367.56 USD
총 수익:
37 908.01 USD (244 974 pips)
총 손실:
-37 232.16 USD (218 896 pips)
연속 최대 이익:
9 (943.25 USD)
연속 최대 이익:
1 907.83 USD (5)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
37.48%
최대 입금량:
6.51%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
0.14
롱(주식매수):
254 (57.21%)
숏(주식차입매도):
190 (42.79%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
1.52 USD
평균 이익:
166.26 USD
평균 손실:
-172.37 USD
연속 최대 손실:
12 (-3 351.42 USD)
연속 최대 손실:
-3 351.42 USD (12)
월별 성장률:
3.31%
연간 예측:
40.22%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 197.90 USD
최대한의:
4 928.61 USD (86.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
69.07% (4 928.61 USD)
자본금별:
5.00% (125.58 USD)
배포
심볼
딜
Sell
Buy
NAS100
444
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
심볼
총 수익, USD
손실, USD
수익, USD
NAS100
676
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
심볼
총 수익, pips
손실, pips
수익, pips
NAS100
26K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
입금량
축소
Kiven using follow trend method in captivating the entry position and combining with single entry decision making to maintain the risk for every trade Kiven make.
리뷰 없음
