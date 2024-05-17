SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Kivenara 815M52F
Kevin Rana Sidharta

Kivenara 815M52F

Kevin Rana Sidharta
0 recensioni
Affidabilità
92 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2023 22%
OctaFX-Real10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
382
Profit Trade:
194 (50.78%)
Loss Trade:
188 (49.21%)
Best Trade:
1 005.21 USD
Worst Trade:
-367.56 USD
Profitto lordo:
32 154.24 USD (209 949 pips)
Perdita lorda:
-32 388.36 USD (190 714 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (943.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 907.83 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
37.51%
Massimo carico di deposito:
6.51%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
-0.05
Long Trade:
219 (57.33%)
Short Trade:
163 (42.67%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.61 USD
Profitto medio:
165.74 USD
Perdita media:
-172.28 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-3 351.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 351.42 USD (12)
Crescita mensile:
17.61%
Previsione annuale:
213.69%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 197.90 USD
Massimale:
4 928.61 USD (86.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.07% (4 928.61 USD)
Per equità:
5.00% (125.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 382
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 -234
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 19K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 005.21 USD
Worst Trade: -368 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +943.25 USD
Massima perdita consecutiva: -3 351.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real7
5.17 × 6
Kiven using follow trend method in captivating the entry position and combining with single entry decision making to maintain the risk for every trade Kiven make.
Non ci sono recensioni
2025.08.27 22:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 20:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 18:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 18:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 18:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.09 17:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.05 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.08 22:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.06.20 21:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.20 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.05.17 11:34
A large drawdown may occur on the account again
