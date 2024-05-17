СигналыРазделы
Kevin Rana Sidharta

Kivenara 815M52F

Kevin Rana Sidharta
0 отзывов
Надежность
104 недели
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2023 48%
OctaFX-Real10
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
438
Прибыльных трейдов:
224 (51.14%)
Убыточных трейдов:
214 (48.86%)
Лучший трейд:
1 005.21 USD
Худший трейд:
-367.56 USD
Общая прибыль:
37 313.35 USD (242 028 pips)
Общий убыток:
-36 811.95 USD (216 896 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (943.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 907.83 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
36.48%
Макс. загрузка депозита:
6.51%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
0.10
Длинных трейдов:
251 (57.31%)
Коротких трейдов:
187 (42.69%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
1.14 USD
Средняя прибыль:
166.58 USD
Средний убыток:
-172.02 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-3 351.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 351.42 USD (12)
Прирост в месяц:
22.56%
Годовой прогноз:
273.77%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 197.90 USD
Максимальная:
4 928.61 USD (86.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.07% (4 928.61 USD)
По эквити:
5.00% (125.58 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100 438
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100 501
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100 25K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 005.21 USD
Худший трейд: -368 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +943.25 USD
Макс. убыток в серии: -3 351.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real7
4.33 × 6
Kiven using follow trend method in captivating the entry position and combining with single entry decision making to maintain the risk for every trade Kiven make.
Нет отзывов
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 22:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 20:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 18:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 18:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 18:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.09 17:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.05 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.08 22:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.06.20 21:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.20 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.05.17 11:34
A large drawdown may occur on the account again
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.