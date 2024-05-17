- Прирост
Всего трейдов:
438
Прибыльных трейдов:
224 (51.14%)
Убыточных трейдов:
214 (48.86%)
Лучший трейд:
1 005.21 USD
Худший трейд:
-367.56 USD
Общая прибыль:
37 313.35 USD (242 028 pips)
Общий убыток:
-36 811.95 USD (216 896 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (943.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 907.83 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
36.48%
Макс. загрузка депозита:
6.51%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
0.10
Длинных трейдов:
251 (57.31%)
Коротких трейдов:
187 (42.69%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
1.14 USD
Средняя прибыль:
166.58 USD
Средний убыток:
-172.02 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-3 351.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 351.42 USD (12)
Прирост в месяц:
22.56%
Годовой прогноз:
273.77%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 197.90 USD
Максимальная:
4 928.61 USD (86.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.07% (4 928.61 USD)
По эквити:
5.00% (125.58 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NAS100
|438
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NAS100
|501
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NAS100
|25K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Лучший трейд: +1 005.21 USD
Худший трейд: -368 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +943.25 USD
Макс. убыток в серии: -3 351.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|4.33 × 6
Kiven using follow trend method in captivating the entry position and combining with single entry decision making to maintain the risk for every trade Kiven make.
Нет отзывов
35 USD в месяц
48%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
104
99%
438
51%
36%
1.01
1.14
USD
USD
69%
1:500