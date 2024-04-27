SinyallerBölümler
Jyden John Kirkpatrick

Cryptonic

Jyden John Kirkpatrick
0 inceleme
Güvenilirlik
107 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 519%
EquitiBrokerageSC-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
21 688
Kârla kapanan işlemler:
13 773 (63.50%)
Zararla kapanan işlemler:
7 915 (36.49%)
En iyi işlem:
10 332.01 USD
En kötü işlem:
-1 660.36 USD
Brüt kâr:
237 925.02 USD (2 684 014 pips)
Brüt zarar:
-170 928.57 USD (2 926 798 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (48.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22 180.09 USD (26)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
50.23%
Maks. mevduat yükü:
41.45%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
295
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
3.57
Alış işlemleri:
11 341 (52.29%)
Satış işlemleri:
10 347 (47.71%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
3.09 USD
Ortalama kâr:
17.27 USD
Ortalama zarar:
-21.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
41 (-2 579.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 189.69 USD (10)
Aylık büyüme:
2.40%
Yıllık tahmin:
29.81%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
18 770.53 USD (19.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.01% (18 770.53 USD)
Varlığa göre:
28.26% (15 733.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.p 12146
GBPUSD.p 7429
EURUSD.p 1848
USDJPY.p 211
AUDCHF.p 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.p 51K
GBPUSD.p 19K
EURUSD.p -4.1K
USDJPY.p 662
AUDCHF.p 363
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.p -229K
GBPUSD.p 6.2K
EURUSD.p -29K
USDJPY.p 13K
AUDCHF.p -490
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10 332.01 USD
En kötü işlem: -1 660 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +48.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 579.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EquitiBrokerageSC-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.16 21:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 17:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 02:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 08:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 11:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 05:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.29 23:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 04:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 08:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 08:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 02:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 01:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 15:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 14:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
