Jyden John Kirkpatrick

Cryptonic

Jyden John Kirkpatrick
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
122 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 581%
EquitiBrokerageSC-Live 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
26 809
Gewinntrades:
17 694 (66.00%)
Verlusttrades:
9 115 (34.00%)
Bester Trade:
10 332.01 USD
Schlechtester Trade:
-1 660.36 USD
Bruttoprofit:
250 100.18 USD (3 328 379 pips)
Bruttoverlust:
-179 235.81 USD (3 542 676 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (48.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
22 180.09 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
45.43%
Max deposit load:
41.45%
Letzter Trade:
21 Stunden
Trades pro Woche:
375
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
3.78
Long-Positionen:
14 284 (53.28%)
Short-Positionen:
12 525 (46.72%)
Profit-Faktor:
1.40
Mathematische Gewinnerwartung:
2.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
41 (-2 579.39 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8 189.69 USD (10)
Wachstum pro Monat :
1.40%
Jahresprognose:
16.95%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
18 770.53 USD (19.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.01% (18 770.53 USD)
Kapital:
28.26% (15 733.38 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.p 17267
GBPUSD.p 7429
EURUSD.p 1848
USDJPY.p 211
AUDCHF.p 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.p 55K
GBPUSD.p 19K
EURUSD.p -4.1K
USDJPY.p 662
AUDCHF.p 363
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.p -199K
GBPUSD.p 6.2K
EURUSD.p -29K
USDJPY.p 13K
AUDCHF.p -490
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +10 332.01 USD
Schlechtester Trade: -1 660 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +48.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 579.39 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EquitiBrokerageSC-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.02 14:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.01 23:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.01 23:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 01:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 13:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 07:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 21:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 17:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 02:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 08:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 11:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 05:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.29 23:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Kopieren

