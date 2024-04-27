シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Cryptonic
Jyden John Kirkpatrick

Cryptonic

Jyden John Kirkpatrick
レビュー0件
信頼性
122週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 581%
EquitiBrokerageSC-Live 2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
26 809
利益トレード:
17 694 (66.00%)
損失トレード:
9 115 (34.00%)
ベストトレード:
10 332.01 USD
最悪のトレード:
-1 660.36 USD
総利益:
250 100.18 USD (3 328 379 pips)
総損失:
-179 235.81 USD (3 542 676 pips)
最大連続の勝ち:
35 (48.71 USD)
最大連続利益:
22 180.09 USD (26)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
45.43%
最大入金額:
41.45%
最近のトレード:
21 時間前
1週間当たりの取引:
375
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
3.78
長いトレード:
14 284 (53.28%)
短いトレード:
12 525 (46.72%)
プロフィットファクター:
1.40
期待されたペイオフ:
2.64 USD
平均利益:
14.13 USD
平均損失:
-19.66 USD
最大連続の負け:
41 (-2 579.39 USD)
最大連続損失:
-8 189.69 USD (10)
月間成長:
1.40%
年間予想:
16.95%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
18 770.53 USD (19.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.01% (18 770.53 USD)
エクイティによる:
28.26% (15 733.38 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.p 17267
GBPUSD.p 7429
EURUSD.p 1848
USDJPY.p 211
AUDCHF.p 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.p 55K
GBPUSD.p 19K
EURUSD.p -4.1K
USDJPY.p 662
AUDCHF.p 363
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.p -199K
GBPUSD.p 6.2K
EURUSD.p -29K
USDJPY.p 13K
AUDCHF.p -490
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +10 332.01 USD
最悪のトレード: -1 660 USD
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +48.71 USD
最大連続損失: -2 579.39 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EquitiBrokerageSC-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

