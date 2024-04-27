- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
26 809
利益トレード:
17 694 (66.00%)
損失トレード:
9 115 (34.00%)
ベストトレード:
10 332.01 USD
最悪のトレード:
-1 660.36 USD
総利益:
250 100.18 USD (3 328 379 pips)
総損失:
-179 235.81 USD (3 542 676 pips)
最大連続の勝ち:
35 (48.71 USD)
最大連続利益:
22 180.09 USD (26)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
45.43%
最大入金額:
41.45%
最近のトレード:
21 時間前
1週間当たりの取引:
375
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
3.78
長いトレード:
14 284 (53.28%)
短いトレード:
12 525 (46.72%)
プロフィットファクター:
1.40
期待されたペイオフ:
2.64 USD
平均利益:
14.13 USD
平均損失:
-19.66 USD
最大連続の負け:
41 (-2 579.39 USD)
最大連続損失:
-8 189.69 USD (10)
月間成長:
1.40%
年間予想:
16.95%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
18 770.53 USD (19.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.01% (18 770.53 USD)
エクイティによる:
28.26% (15 733.38 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|17267
|GBPUSD.p
|7429
|EURUSD.p
|1848
|USDJPY.p
|211
|AUDCHF.p
|54
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.p
|55K
|GBPUSD.p
|19K
|EURUSD.p
|-4.1K
|USDJPY.p
|662
|AUDCHF.p
|363
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.p
|-199K
|GBPUSD.p
|6.2K
|EURUSD.p
|-29K
|USDJPY.p
|13K
|AUDCHF.p
|-490
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10 332.01 USD
最悪のトレード: -1 660 USD
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +48.71 USD
最大連続損失: -2 579.39 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EquitiBrokerageSC-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
581%
0
0
USD
USD
41K
USD
USD
122
99%
26 809
66%
45%
1.39
2.64
USD
USD
33%
1:500