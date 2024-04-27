SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Cryptonic
Jyden John Kirkpatrick

Cryptonic

Jyden John Kirkpatrick
0 comentarios
Fiabilidad
122 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2023 581%
EquitiBrokerageSC-Live 2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
26 809
Transacciones Rentables:
17 694 (66.00%)
Transacciones Irrentables:
9 115 (34.00%)
Mejor transacción:
10 332.01 USD
Peor transacción:
-1 660.36 USD
Beneficio Bruto:
250 100.18 USD (3 328 379 pips)
Pérdidas Brutas:
-179 235.81 USD (3 542 676 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (48.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
22 180.09 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
45.43%
Carga máxima del depósito:
41.45%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
375
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
3.78
Transacciones Largas:
14 284 (53.28%)
Transacciones Cortas:
12 525 (46.72%)
Factor de Beneficio:
1.40
Beneficio Esperado:
2.64 USD
Beneficio medio:
14.13 USD
Pérdidas medias:
-19.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
41 (-2 579.39 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8 189.69 USD (10)
Crecimiento al mes:
1.40%
Pronóstico anual:
16.95%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
18 770.53 USD (19.85%)
Reducción relativa:
De balance:
33.01% (18 770.53 USD)
De fondos:
28.26% (15 733.38 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.p 17267
GBPUSD.p 7429
EURUSD.p 1848
USDJPY.p 211
AUDCHF.p 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.p 55K
GBPUSD.p 19K
EURUSD.p -4.1K
USDJPY.p 662
AUDCHF.p 363
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.p -199K
GBPUSD.p 6.2K
EURUSD.p -29K
USDJPY.p 13K
AUDCHF.p -490
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +10 332.01 USD
Peor transacción: -1 660 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +48.71 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 579.39 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EquitiBrokerageSC-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.02 14:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.01 23:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.01 23:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 01:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 13:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 07:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 21:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 17:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 02:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 08:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 11:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 05:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.29 23:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Cryptonic
50 USD al mes
581%
0
0
USD
41K
USD
122
99%
26 809
66%
45%
1.39
2.64
USD
33%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.