- 자본
- 축소
트레이드:
26 809
이익 거래:
17 694 (66.00%)
손실 거래:
9 115 (34.00%)
최고의 거래:
10 332.01 USD
최악의 거래:
-1 660.36 USD
총 수익:
250 100.18 USD (3 328 379 pips)
총 손실:
-179 235.81 USD (3 542 676 pips)
연속 최대 이익:
35 (48.71 USD)
연속 최대 이익:
22 180.09 USD (26)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
45.43%
최대 입금량:
41.45%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
375
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
3.78
롱(주식매수):
14 284 (53.28%)
숏(주식차입매도):
12 525 (46.72%)
수익 요인:
1.40
기대수익:
2.64 USD
평균 이익:
14.13 USD
평균 손실:
-19.66 USD
연속 최대 손실:
41 (-2 579.39 USD)
연속 최대 손실:
-8 189.69 USD (10)
월별 성장률:
1.40%
연간 예측:
16.95%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
18 770.53 USD (19.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.01% (18 770.53 USD)
자본금별:
28.26% (15 733.38 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|17267
|GBPUSD.p
|7429
|EURUSD.p
|1848
|USDJPY.p
|211
|AUDCHF.p
|54
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.p
|55K
|GBPUSD.p
|19K
|EURUSD.p
|-4.1K
|USDJPY.p
|662
|AUDCHF.p
|363
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.p
|-199K
|GBPUSD.p
|6.2K
|EURUSD.p
|-29K
|USDJPY.p
|13K
|AUDCHF.p
|-490
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EquitiBrokerageSC-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
581%
0
0
USD
USD
41K
USD
USD
122
99%
26 809
66%
45%
1.39
2.64
USD
USD
33%
1:500