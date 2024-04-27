SignauxSections
Jyden John Kirkpatrick

Cryptonic

Jyden John Kirkpatrick
0 avis
Fiabilité
107 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2023 519%
EquitiBrokerageSC-Live 2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
21 688
Bénéfice trades:
13 773 (63.50%)
Perte trades:
7 915 (36.49%)
Meilleure transaction:
10 332.01 USD
Pire transaction:
-1 660.36 USD
Bénéfice brut:
237 925.02 USD (2 684 014 pips)
Perte brute:
-170 928.57 USD (2 926 798 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (48.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
22 180.09 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
50.23%
Charge de dépôt maximale:
41.45%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
306
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
3.57
Longs trades:
11 341 (52.29%)
Courts trades:
10 347 (47.71%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
3.09 USD
Bénéfice moyen:
17.27 USD
Perte moyenne:
-21.60 USD
Pertes consécutives maximales:
41 (-2 579.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-8 189.69 USD (10)
Croissance mensuelle:
2.46%
Prévision annuelle:
29.81%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
18 770.53 USD (19.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.01% (18 770.53 USD)
Par fonds propres:
28.26% (15 733.38 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.p 12146
GBPUSD.p 7429
EURUSD.p 1848
USDJPY.p 211
AUDCHF.p 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.p 51K
GBPUSD.p 19K
EURUSD.p -4.1K
USDJPY.p 662
AUDCHF.p 363
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.p -229K
GBPUSD.p 6.2K
EURUSD.p -29K
USDJPY.p 13K
AUDCHF.p -490
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10 332.01 USD
Pire transaction: -1 660 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +48.71 USD
Perte consécutive maximale: -2 579.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EquitiBrokerageSC-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.16 21:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 17:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 02:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 08:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 11:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 05:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.29 23:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 04:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 08:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 08:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 02:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 01:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 15:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 14:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
