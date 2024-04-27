- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
26 809
Negociações com lucro:
17 694 (66.00%)
Negociações com perda:
9 115 (34.00%)
Melhor negociação:
10 332.01 USD
Pior negociação:
-1 660.36 USD
Lucro bruto:
250 100.18 USD (3 328 379 pips)
Perda bruta:
-179 235.81 USD (3 542 676 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (48.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
22 180.09 USD (26)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
45.43%
Depósito máximo carregado:
41.45%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
375
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
3.78
Negociações longas:
14 284 (53.28%)
Negociações curtas:
12 525 (46.72%)
Fator de lucro:
1.40
Valor esperado:
2.64 USD
Lucro médio:
14.13 USD
Perda média:
-19.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
41 (-2 579.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8 189.69 USD (10)
Crescimento mensal:
1.40%
Previsão anual:
16.95%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
18 770.53 USD (19.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.01% (18 770.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.26% (15 733.38 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|17267
|GBPUSD.p
|7429
|EURUSD.p
|1848
|USDJPY.p
|211
|AUDCHF.p
|54
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.p
|55K
|GBPUSD.p
|19K
|EURUSD.p
|-4.1K
|USDJPY.p
|662
|AUDCHF.p
|363
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.p
|-199K
|GBPUSD.p
|6.2K
|EURUSD.p
|-29K
|USDJPY.p
|13K
|AUDCHF.p
|-490
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +10 332.01 USD
Pior negociação: -1 660 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +48.71 USD
Máxima perda consecutiva: -2 579.39 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EquitiBrokerageSC-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
581%
0
0
USD
USD
41K
USD
USD
122
99%
26 809
66%
45%
1.39
2.64
USD
USD
33%
1:500