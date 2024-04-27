SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Cryptonic
Jyden John Kirkpatrick

Cryptonic

Jyden John Kirkpatrick
0 comentários
Confiabilidade
122 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2023 581%
EquitiBrokerageSC-Live 2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
26 809
Negociações com lucro:
17 694 (66.00%)
Negociações com perda:
9 115 (34.00%)
Melhor negociação:
10 332.01 USD
Pior negociação:
-1 660.36 USD
Lucro bruto:
250 100.18 USD (3 328 379 pips)
Perda bruta:
-179 235.81 USD (3 542 676 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (48.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
22 180.09 USD (26)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
45.43%
Depósito máximo carregado:
41.45%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
375
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
3.78
Negociações longas:
14 284 (53.28%)
Negociações curtas:
12 525 (46.72%)
Fator de lucro:
1.40
Valor esperado:
2.64 USD
Lucro médio:
14.13 USD
Perda média:
-19.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
41 (-2 579.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8 189.69 USD (10)
Crescimento mensal:
1.40%
Previsão anual:
16.95%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
18 770.53 USD (19.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.01% (18 770.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.26% (15 733.38 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.p 17267
GBPUSD.p 7429
EURUSD.p 1848
USDJPY.p 211
AUDCHF.p 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.p 55K
GBPUSD.p 19K
EURUSD.p -4.1K
USDJPY.p 662
AUDCHF.p 363
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.p -199K
GBPUSD.p 6.2K
EURUSD.p -29K
USDJPY.p 13K
AUDCHF.p -490
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +10 332.01 USD
Pior negociação: -1 660 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +48.71 USD
Máxima perda consecutiva: -2 579.39 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EquitiBrokerageSC-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.02 14:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.01 23:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.01 23:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 01:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 13:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 07:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 21:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 17:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 02:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 08:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 11:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 05:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.29 23:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Cryptonic
50 USD por mês
581%
0
0
USD
41K
USD
122
99%
26 809
66%
45%
1.39
2.64
USD
33%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.