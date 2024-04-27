SegnaliSezioni
Jyden John Kirkpatrick

Cryptonic

Jyden John Kirkpatrick
0 recensioni
Affidabilità
107 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2023 519%
EquitiBrokerageSC-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21 688
Profit Trade:
13 773 (63.50%)
Loss Trade:
7 915 (36.49%)
Best Trade:
10 332.01 USD
Worst Trade:
-1 660.36 USD
Profitto lordo:
237 925.02 USD (2 684 014 pips)
Perdita lorda:
-170 928.57 USD (2 926 798 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (48.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22 180.09 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
50.23%
Massimo carico di deposito:
41.45%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
306
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
3.57
Long Trade:
11 341 (52.29%)
Short Trade:
10 347 (47.71%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
3.09 USD
Profitto medio:
17.27 USD
Perdita media:
-21.60 USD
Massime perdite consecutive:
41 (-2 579.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 189.69 USD (10)
Crescita mensile:
2.46%
Previsione annuale:
29.81%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18 770.53 USD (19.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.01% (18 770.53 USD)
Per equità:
28.26% (15 733.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.p 12146
GBPUSD.p 7429
EURUSD.p 1848
USDJPY.p 211
AUDCHF.p 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.p 51K
GBPUSD.p 19K
EURUSD.p -4.1K
USDJPY.p 662
AUDCHF.p 363
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.p -229K
GBPUSD.p 6.2K
EURUSD.p -29K
USDJPY.p 13K
AUDCHF.p -490
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10 332.01 USD
Worst Trade: -1 660 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +48.71 USD
Massima perdita consecutiva: -2 579.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EquitiBrokerageSC-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.16 21:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 17:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 02:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 08:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 11:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 05:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.29 23:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 04:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 08:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 08:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 02:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 01:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 15:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 14:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
