交易:
26 809
盈利交易:
17 694 (66.00%)
亏损交易:
9 115 (34.00%)
最好交易:
10 332.01 USD
最差交易:
-1 660.36 USD
毛利:
250 100.18 USD (3 328 379 pips)
毛利亏损:
-179 235.81 USD (3 542 676 pips)
最大连续赢利:
35 (48.71 USD)
最大连续盈利:
22 180.09 USD (26)
夏普比率:
0.03
交易活动:
45.43%
最大入金加载:
41.45%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
375
平均持有时间:
4 小时
采收率:
3.78
长期交易:
14 284 (53.28%)
短期交易:
12 525 (46.72%)
利润因子:
1.40
预期回报:
2.64 USD
平均利润:
14.13 USD
平均损失:
-19.66 USD
最大连续失误:
41 (-2 579.39 USD)
最大连续亏损:
-8 189.69 USD (10)
每月增长:
1.40%
年度预测:
16.95%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
18 770.53 USD (19.85%)
相对跌幅:
结余:
33.01% (18 770.53 USD)
净值:
28.26% (15 733.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|17267
|GBPUSD.p
|7429
|EURUSD.p
|1848
|USDJPY.p
|211
|AUDCHF.p
|54
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.p
|55K
|GBPUSD.p
|19K
|EURUSD.p
|-4.1K
|USDJPY.p
|662
|AUDCHF.p
|363
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.p
|-199K
|GBPUSD.p
|6.2K
|EURUSD.p
|-29K
|USDJPY.p
|13K
|AUDCHF.p
|-490
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EquitiBrokerageSC-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
581%
0
0
USD
USD
41K
USD
USD
122
99%
26 809
66%
45%
1.39
2.64
USD
USD
33%
1:500