Jyden John Kirkpatrick

Cryptonic

Jyden John Kirkpatrick
0 отзывов
Надежность
122 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2023 581%
EquitiBrokerageSC-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
26 809
Прибыльных трейдов:
17 694 (66.00%)
Убыточных трейдов:
9 115 (34.00%)
Лучший трейд:
10 332.01 USD
Худший трейд:
-1 660.36 USD
Общая прибыль:
250 100.18 USD (3 328 379 pips)
Общий убыток:
-179 235.81 USD (3 542 676 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (48.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
22 180.09 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
45.43%
Макс. загрузка депозита:
41.45%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
375
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
3.78
Длинных трейдов:
14 284 (53.28%)
Коротких трейдов:
12 525 (46.72%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
2.64 USD
Средняя прибыль:
14.13 USD
Средний убыток:
-19.66 USD
Макс. серия проигрышей:
41 (-2 579.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 189.69 USD (10)
Прирост в месяц:
1.40%
Годовой прогноз:
16.95%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
18 770.53 USD (19.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.01% (18 770.53 USD)
По эквити:
28.26% (15 733.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.p 17267
GBPUSD.p 7429
EURUSD.p 1848
USDJPY.p 211
AUDCHF.p 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.p 55K
GBPUSD.p 19K
EURUSD.p -4.1K
USDJPY.p 662
AUDCHF.p 363
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.p -199K
GBPUSD.p 6.2K
EURUSD.p -29K
USDJPY.p 13K
AUDCHF.p -490
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10 332.01 USD
Худший трейд: -1 660 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +48.71 USD
Макс. убыток в серии: -2 579.39 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EquitiBrokerageSC-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cryptonic
50 USD в месяц
581%
0
0
USD
41K
USD
122
99%
26 809
66%
45%
1.39
2.64
USD
33%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.