- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
26 809
Прибыльных трейдов:
17 694 (66.00%)
Убыточных трейдов:
9 115 (34.00%)
Лучший трейд:
10 332.01 USD
Худший трейд:
-1 660.36 USD
Общая прибыль:
250 100.18 USD (3 328 379 pips)
Общий убыток:
-179 235.81 USD (3 542 676 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (48.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
22 180.09 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
45.43%
Макс. загрузка депозита:
41.45%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
375
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
3.78
Длинных трейдов:
14 284 (53.28%)
Коротких трейдов:
12 525 (46.72%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
2.64 USD
Средняя прибыль:
14.13 USD
Средний убыток:
-19.66 USD
Макс. серия проигрышей:
41 (-2 579.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 189.69 USD (10)
Прирост в месяц:
1.40%
Годовой прогноз:
16.95%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
18 770.53 USD (19.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.01% (18 770.53 USD)
По эквити:
28.26% (15 733.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|17267
|GBPUSD.p
|7429
|EURUSD.p
|1848
|USDJPY.p
|211
|AUDCHF.p
|54
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.p
|55K
|GBPUSD.p
|19K
|EURUSD.p
|-4.1K
|USDJPY.p
|662
|AUDCHF.p
|363
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.p
|-199K
|GBPUSD.p
|6.2K
|EURUSD.p
|-29K
|USDJPY.p
|13K
|AUDCHF.p
|-490
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10 332.01 USD
Худший трейд: -1 660 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +48.71 USD
Макс. убыток в серии: -2 579.39 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EquitiBrokerageSC-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
581%
0
0
USD
USD
41K
USD
USD
122
99%
26 809
66%
45%
1.39
2.64
USD
USD
33%
1:500