Gery Kurniawan Sahabu

BlueSky Trades

Gery Kurniawan Sahabu
0 inceleme
Güvenilirlik
75 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 107%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
622
Kârla kapanan işlemler:
267 (42.92%)
Zararla kapanan işlemler:
355 (57.07%)
En iyi işlem:
444.30 USD
En kötü işlem:
-404.00 USD
Brüt kâr:
31 848.38 USD (2 428 258 pips)
Brüt zarar:
-28 287.00 USD (2 053 323 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (1 070.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 070.33 USD (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
83.41%
Maks. mevduat yükü:
12.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.78
Alış işlemleri:
350 (56.27%)
Satış işlemleri:
272 (43.73%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
5.73 USD
Ortalama kâr:
119.28 USD
Ortalama zarar:
-79.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-879.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 459.00 USD (11)
Aylık büyüme:
15.27%
Yıllık tahmin:
185.23%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
594.92 USD
Maksimum:
2 001.21 USD (35.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.83% (1 426.96 USD)
Varlığa göre:
14.50% (604.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 210
GBPJPY 163
NQ100.R 125
USDJPY 41
DJ30.R 34
GBPUSD 20
AUDUSD 12
CADJPY 10
EURUSD 6
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5K
GBPJPY -819
NQ100.R 553
USDJPY -963
DJ30.R 90
GBPUSD -58
AUDUSD -174
CADJPY -59
EURUSD -9
USDCHF -5
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 83K
GBPJPY -6.7K
NQ100.R 318K
USDJPY -18K
DJ30.R 1.3K
GBPUSD -470
AUDUSD 206
CADJPY -2.2K
EURUSD -243
USDCHF -238
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +444.30 USD
En kötü işlem: -404 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +1 070.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -879.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 8
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.07.31 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 02:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 09:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 15:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 14:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 17:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.03 08:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 23:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 12:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 02:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 08:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.13 12:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 02:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 19:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 18:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.27 11:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 340 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.21 14:44
Share of days for 80% of growth is too low
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BlueSky Trades
Ayda 30 USD
107%
0
0
USD
6.9K
USD
75
0%
622
42%
83%
1.12
5.73
USD
35%
1:200
