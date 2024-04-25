- Büyüme
İşlemler:
622
Kârla kapanan işlemler:
267 (42.92%)
Zararla kapanan işlemler:
355 (57.07%)
En iyi işlem:
444.30 USD
En kötü işlem:
-404.00 USD
Brüt kâr:
31 848.38 USD (2 428 258 pips)
Brüt zarar:
-28 287.00 USD (2 053 323 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (1 070.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 070.33 USD (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
83.41%
Maks. mevduat yükü:
12.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.78
Alış işlemleri:
350 (56.27%)
Satış işlemleri:
272 (43.73%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
5.73 USD
Ortalama kâr:
119.28 USD
Ortalama zarar:
-79.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-879.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 459.00 USD (11)
Aylık büyüme:
15.27%
Yıllık tahmin:
185.23%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
594.92 USD
Maksimum:
2 001.21 USD (35.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.83% (1 426.96 USD)
Varlığa göre:
14.50% (604.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|210
|GBPJPY
|163
|NQ100.R
|125
|USDJPY
|41
|DJ30.R
|34
|GBPUSD
|20
|AUDUSD
|12
|CADJPY
|10
|EURUSD
|6
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5K
|GBPJPY
|-819
|NQ100.R
|553
|USDJPY
|-963
|DJ30.R
|90
|GBPUSD
|-58
|AUDUSD
|-174
|CADJPY
|-59
|EURUSD
|-9
|USDCHF
|-5
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|83K
|GBPJPY
|-6.7K
|NQ100.R
|318K
|USDJPY
|-18K
|DJ30.R
|1.3K
|GBPUSD
|-470
|AUDUSD
|206
|CADJPY
|-2.2K
|EURUSD
|-243
|USDCHF
|-238
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +444.30 USD
En kötü işlem: -404 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +1 070.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -879.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
107%
0
0
USD
USD
6.9K
USD
USD
75
0%
622
42%
83%
1.12
5.73
USD
USD
35%
1:200