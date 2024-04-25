SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BlueSky Trades
Gery Kurniawan Sahabu

BlueSky Trades

Gery Kurniawan Sahabu
0 avis
Fiabilité
75 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 108%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
621
Bénéfice trades:
267 (42.99%)
Perte trades:
354 (57.00%)
Meilleure transaction:
444.30 USD
Pire transaction:
-404.00 USD
Bénéfice brut:
31 848.38 USD (2 428 258 pips)
Perte brute:
-28 245.56 USD (2 053 075 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (1 070.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 070.33 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
83.41%
Charge de dépôt maximale:
12.60%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.80
Longs trades:
350 (56.36%)
Courts trades:
271 (43.64%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
5.80 USD
Bénéfice moyen:
119.28 USD
Perte moyenne:
-79.79 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-879.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 459.00 USD (11)
Croissance mensuelle:
12.50%
Prévision annuelle:
151.64%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
594.92 USD
Maximal:
2 001.21 USD (35.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.83% (1 426.96 USD)
Par fonds propres:
14.50% (604.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 210
GBPJPY 163
NQ100.R 125
USDJPY 41
DJ30.R 34
GBPUSD 20
AUDUSD 11
CADJPY 10
EURUSD 6
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 5K
GBPJPY -819
NQ100.R 553
USDJPY -963
DJ30.R 90
GBPUSD -58
AUDUSD -132
CADJPY -59
EURUSD -9
USDCHF -5
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 83K
GBPJPY -6.7K
NQ100.R 318K
USDJPY -18K
DJ30.R 1.3K
GBPUSD -470
AUDUSD 454
CADJPY -2.2K
EURUSD -243
USDCHF -238
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +444.30 USD
Pire transaction: -404 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +1 070.33 USD
Perte consécutive maximale: -879.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.07.31 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 02:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 09:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 15:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 14:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 17:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.03 08:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 23:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 12:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 02:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 08:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.13 12:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 02:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 19:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 18:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.27 11:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 340 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.21 14:44
Share of days for 80% of growth is too low
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BlueSky Trades
30 USD par mois
108%
0
0
USD
7K
USD
75
0%
621
42%
83%
1.12
5.80
USD
35%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.