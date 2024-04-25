SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / BlueSky Trades
Gery Kurniawan Sahabu

BlueSky Trades

Gery Kurniawan Sahabu
0 comentários
Confiabilidade
87 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 41%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
734
Negociações com lucro:
308 (41.96%)
Negociações com perda:
426 (58.04%)
Melhor negociação:
459.20 USD
Pior negociação:
-435.85 USD
Lucro bruto:
42 948.98 USD (2 926 574 pips)
Perda bruta:
-41 579.17 USD (2 547 543 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (1 070.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 628.65 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
84.41%
Depósito máximo carregado:
12.60%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.38
Negociações longas:
413 (56.27%)
Negociações curtas:
321 (43.73%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
1.87 USD
Lucro médio:
139.44 USD
Perda média:
-97.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-879.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 838.77 USD (9)
Crescimento mensal:
-24.79%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
594.92 USD
Máximo:
3 621.73 USD (59.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.48% (3 621.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.50% (604.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 277
GBPJPY 164
NQ100.R 154
USDJPY 44
DJ30.R 34
GBPUSD 24
AUDUSD 17
CADJPY 10
EURUSD 6
USDCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.5K
GBPJPY -847
NQ100.R 441
USDJPY -1K
DJ30.R 90
GBPUSD -5
AUDUSD -440
CADJPY -59
EURUSD -9
USDCHF -263
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 68K
GBPJPY -7.2K
NQ100.R 341K
USDJPY -20K
DJ30.R 1.3K
GBPUSD 166
AUDUSD -977
CADJPY -2.2K
EURUSD -243
USDCHF -982
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +459.20 USD
Pior negociação: -436 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +1 070.33 USD
Máxima perda consecutiva: -879.03 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem comentários
2025.12.19 18:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.12 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 10:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 17:10
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.03 17:02
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 18:00
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 02:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 09:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 15:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 14:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 17:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
BlueSky Trades
30 USD por mês
41%
0
0
USD
4.8K
USD
87
0%
734
41%
84%
1.03
1.87
USD
43%
1:200
