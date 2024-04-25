- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
734
Negociações com lucro:
308 (41.96%)
Negociações com perda:
426 (58.04%)
Melhor negociação:
459.20 USD
Pior negociação:
-435.85 USD
Lucro bruto:
42 948.98 USD (2 926 574 pips)
Perda bruta:
-41 579.17 USD (2 547 543 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (1 070.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 628.65 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
84.41%
Depósito máximo carregado:
12.60%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.38
Negociações longas:
413 (56.27%)
Negociações curtas:
321 (43.73%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
1.87 USD
Lucro médio:
139.44 USD
Perda média:
-97.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-879.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 838.77 USD (9)
Crescimento mensal:
-24.79%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
594.92 USD
Máximo:
3 621.73 USD (59.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.48% (3 621.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.50% (604.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|277
|GBPJPY
|164
|NQ100.R
|154
|USDJPY
|44
|DJ30.R
|34
|GBPUSD
|24
|AUDUSD
|17
|CADJPY
|10
|EURUSD
|6
|USDCHF
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.5K
|GBPJPY
|-847
|NQ100.R
|441
|USDJPY
|-1K
|DJ30.R
|90
|GBPUSD
|-5
|AUDUSD
|-440
|CADJPY
|-59
|EURUSD
|-9
|USDCHF
|-263
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|68K
|GBPJPY
|-7.2K
|NQ100.R
|341K
|USDJPY
|-20K
|DJ30.R
|1.3K
|GBPUSD
|166
|AUDUSD
|-977
|CADJPY
|-2.2K
|EURUSD
|-243
|USDCHF
|-982
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +459.20 USD
Pior negociação: -436 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +1 070.33 USD
Máxima perda consecutiva: -879.03 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
41%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
87
0%
734
41%
84%
1.03
1.87
USD
USD
43%
1:200