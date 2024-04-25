- Прирост
Всего трейдов:
734
Прибыльных трейдов:
308 (41.96%)
Убыточных трейдов:
426 (58.04%)
Лучший трейд:
459.20 USD
Худший трейд:
-435.85 USD
Общая прибыль:
42 948.98 USD (2 926 574 pips)
Общий убыток:
-41 579.17 USD (2 547 543 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (1 070.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 628.65 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
84.41%
Макс. загрузка депозита:
12.60%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.38
Длинных трейдов:
413 (56.27%)
Коротких трейдов:
321 (43.73%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
1.87 USD
Средняя прибыль:
139.44 USD
Средний убыток:
-97.60 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-879.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 838.77 USD (9)
Прирост в месяц:
-24.28%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
594.92 USD
Максимальная:
3 621.73 USD (59.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.48% (3 621.73 USD)
По эквити:
14.50% (604.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|277
|GBPJPY
|164
|NQ100.R
|154
|USDJPY
|44
|DJ30.R
|34
|GBPUSD
|24
|AUDUSD
|17
|CADJPY
|10
|EURUSD
|6
|USDCHF
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.5K
|GBPJPY
|-847
|NQ100.R
|441
|USDJPY
|-1K
|DJ30.R
|90
|GBPUSD
|-5
|AUDUSD
|-440
|CADJPY
|-59
|EURUSD
|-9
|USDCHF
|-263
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|68K
|GBPJPY
|-7.2K
|NQ100.R
|341K
|USDJPY
|-20K
|DJ30.R
|1.3K
|GBPUSD
|166
|AUDUSD
|-977
|CADJPY
|-2.2K
|EURUSD
|-243
|USDCHF
|-982
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Лучший трейд: +459.20 USD
Худший трейд: -436 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +1 070.33 USD
Макс. убыток в серии: -879.03 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
Нет отзывов
