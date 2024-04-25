Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 Exness-Real33 0.00 × 2 Exness-Real29 0.00 × 2 Exness-Real16 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 3 RoboForex-Prime 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 2 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live03 0.00 × 1 ATCBrokers-US Live 0.00 × 3 Darwinex-LiveUK 0.00 × 2 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 AM-UK-Live 0.00 × 2 QTrade-Server 0.00 × 2 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 PreciseFX-Live 0.00 × 1 Deltastock-Live 0.00 × 1 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 Larson-Demo 0.00 × 1 3TGFX-Main 0.00 × 1 ACCORDUS-Server 0.00 × 1 еще 316... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика