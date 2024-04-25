СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / BlueSky Trades
Gery Kurniawan Sahabu

BlueSky Trades

Gery Kurniawan Sahabu
0 отзывов
Надежность
87 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 41%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
734
Прибыльных трейдов:
308 (41.96%)
Убыточных трейдов:
426 (58.04%)
Лучший трейд:
459.20 USD
Худший трейд:
-435.85 USD
Общая прибыль:
42 948.98 USD (2 926 574 pips)
Общий убыток:
-41 579.17 USD (2 547 543 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (1 070.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 628.65 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
84.41%
Макс. загрузка депозита:
12.60%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.38
Длинных трейдов:
413 (56.27%)
Коротких трейдов:
321 (43.73%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
1.87 USD
Средняя прибыль:
139.44 USD
Средний убыток:
-97.60 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-879.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 838.77 USD (9)
Прирост в месяц:
-24.28%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
594.92 USD
Максимальная:
3 621.73 USD (59.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.48% (3 621.73 USD)
По эквити:
14.50% (604.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 277
GBPJPY 164
NQ100.R 154
USDJPY 44
DJ30.R 34
GBPUSD 24
AUDUSD 17
CADJPY 10
EURUSD 6
USDCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.5K
GBPJPY -847
NQ100.R 441
USDJPY -1K
DJ30.R 90
GBPUSD -5
AUDUSD -440
CADJPY -59
EURUSD -9
USDCHF -263
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 68K
GBPJPY -7.2K
NQ100.R 341K
USDJPY -20K
DJ30.R 1.3K
GBPUSD 166
AUDUSD -977
CADJPY -2.2K
EURUSD -243
USDCHF -982
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +459.20 USD
Худший трейд: -436 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +1 070.33 USD
Макс. убыток в серии: -879.03 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
еще 316...
Нет отзывов
2025.12.19 18:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.12 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 10:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 17:10
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.03 17:02
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 18:00
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 02:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 09:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 15:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 14:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 17:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.