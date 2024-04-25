SegnaliSezioni
Gery Kurniawan Sahabu

BlueSky Trades

Gery Kurniawan Sahabu
0 recensioni
Affidabilità
75 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 107%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
622
Profit Trade:
267 (42.92%)
Loss Trade:
355 (57.07%)
Best Trade:
444.30 USD
Worst Trade:
-404.00 USD
Profitto lordo:
31 848.38 USD (2 428 258 pips)
Perdita lorda:
-28 287.00 USD (2 053 323 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (1 070.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 070.33 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
83.41%
Massimo carico di deposito:
12.60%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.78
Long Trade:
350 (56.27%)
Short Trade:
272 (43.73%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
5.73 USD
Profitto medio:
119.28 USD
Perdita media:
-79.68 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-879.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 459.00 USD (11)
Crescita mensile:
15.27%
Previsione annuale:
185.23%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
594.92 USD
Massimale:
2 001.21 USD (35.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.83% (1 426.96 USD)
Per equità:
14.50% (604.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 210
GBPJPY 163
NQ100.R 125
USDJPY 41
DJ30.R 34
GBPUSD 20
AUDUSD 12
CADJPY 10
EURUSD 6
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5K
GBPJPY -819
NQ100.R 553
USDJPY -963
DJ30.R 90
GBPUSD -58
AUDUSD -174
CADJPY -59
EURUSD -9
USDCHF -5
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 83K
GBPJPY -6.7K
NQ100.R 318K
USDJPY -18K
DJ30.R 1.3K
GBPUSD -470
AUDUSD 206
CADJPY -2.2K
EURUSD -243
USDCHF -238
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +444.30 USD
Worst Trade: -404 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +1 070.33 USD
Massima perdita consecutiva: -879.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 8
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.07.31 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 02:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 09:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 15:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 14:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 17:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.03 08:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 23:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 12:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 02:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 08:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.13 12:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 02:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 19:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 18:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.27 11:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 340 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.21 14:44
Share of days for 80% of growth is too low
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BlueSky Trades
30USD al mese
107%
0
0
USD
6.9K
USD
75
0%
622
42%
83%
1.12
5.73
USD
35%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.