- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
622
Profit Trade:
267 (42.92%)
Loss Trade:
355 (57.07%)
Best Trade:
444.30 USD
Worst Trade:
-404.00 USD
Profitto lordo:
31 848.38 USD (2 428 258 pips)
Perdita lorda:
-28 287.00 USD (2 053 323 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (1 070.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 070.33 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
83.41%
Massimo carico di deposito:
12.60%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.78
Long Trade:
350 (56.27%)
Short Trade:
272 (43.73%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
5.73 USD
Profitto medio:
119.28 USD
Perdita media:
-79.68 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-879.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 459.00 USD (11)
Crescita mensile:
15.27%
Previsione annuale:
185.23%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
594.92 USD
Massimale:
2 001.21 USD (35.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.83% (1 426.96 USD)
Per equità:
14.50% (604.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|210
|GBPJPY
|163
|NQ100.R
|125
|USDJPY
|41
|DJ30.R
|34
|GBPUSD
|20
|AUDUSD
|12
|CADJPY
|10
|EURUSD
|6
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5K
|GBPJPY
|-819
|NQ100.R
|553
|USDJPY
|-963
|DJ30.R
|90
|GBPUSD
|-58
|AUDUSD
|-174
|CADJPY
|-59
|EURUSD
|-9
|USDCHF
|-5
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|83K
|GBPJPY
|-6.7K
|NQ100.R
|318K
|USDJPY
|-18K
|DJ30.R
|1.3K
|GBPUSD
|-470
|AUDUSD
|206
|CADJPY
|-2.2K
|EURUSD
|-243
|USDCHF
|-238
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +444.30 USD
Worst Trade: -404 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +1 070.33 USD
Massima perdita consecutiva: -879.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
310 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
107%
0
0
USD
USD
6.9K
USD
USD
75
0%
622
42%
83%
1.12
5.73
USD
USD
35%
1:200