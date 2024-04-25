SeñalesSecciones
Gery Kurniawan Sahabu

BlueSky Trades

Gery Kurniawan Sahabu
Fiabilidad
87 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 41%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
734
Transacciones Rentables:
308 (41.96%)
Transacciones Irrentables:
426 (58.04%)
Mejor transacción:
459.20 USD
Peor transacción:
-435.85 USD
Beneficio Bruto:
42 948.98 USD (2 926 574 pips)
Pérdidas Brutas:
-41 579.17 USD (2 547 543 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (1 070.33 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 628.65 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
84.41%
Carga máxima del depósito:
12.60%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.38
Transacciones Largas:
413 (56.27%)
Transacciones Cortas:
321 (43.73%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
1.87 USD
Beneficio medio:
139.44 USD
Pérdidas medias:
-97.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-879.03 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 838.77 USD (9)
Crecimiento al mes:
-24.79%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
594.92 USD
Máxima:
3 621.73 USD (59.66%)
Reducción relativa:
De balance:
43.48% (3 621.73 USD)
De fondos:
14.50% (604.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 277
GBPJPY 164
NQ100.R 154
USDJPY 44
DJ30.R 34
GBPUSD 24
AUDUSD 17
CADJPY 10
EURUSD 6
USDCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.5K
GBPJPY -847
NQ100.R 441
USDJPY -1K
DJ30.R 90
GBPUSD -5
AUDUSD -440
CADJPY -59
EURUSD -9
USDCHF -263
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 68K
GBPJPY -7.2K
NQ100.R 341K
USDJPY -20K
DJ30.R 1.3K
GBPUSD 166
AUDUSD -977
CADJPY -2.2K
EURUSD -243
USDCHF -982
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +459.20 USD
Peor transacción: -436 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +1 070.33 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -879.03 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
2025.12.19 18:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.12 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 10:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 17:10
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.03 17:02
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 18:00
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 02:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 09:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 15:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 14:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 17:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
BlueSky Trades
30 USD al mes
41%
0
0
USD
4.8K
USD
87
0%
734
41%
84%
1.03
1.87
USD
43%
1:200
