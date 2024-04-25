- 자본
- 축소
트레이드:
742
이익 거래:
311 (41.91%)
손실 거래:
431 (58.09%)
최고의 거래:
459.20 USD
최악의 거래:
-435.85 USD
총 수익:
43 670.00 USD (2 938 619 pips)
총 손실:
-42 694.19 USD (2 588 579 pips)
연속 최대 이익:
6 (1 070.33 USD)
연속 최대 이익:
1 628.65 USD (4)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
84.41%
최대 입금량:
12.60%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.24
롱(주식매수):
415 (55.93%)
숏(주식차입매도):
327 (44.07%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
1.32 USD
평균 이익:
140.42 USD
평균 손실:
-99.06 USD
연속 최대 손실:
13 (-879.03 USD)
연속 최대 손실:
-1 838.77 USD (9)
월별 성장률:
-34.40%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
594.92 USD
최대한의:
4 015.73 USD (66.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
56.59% (4 015.73 USD)
자본금별:
20.26% (261.12 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|284
|GBPJPY
|164
|NQ100.R
|155
|USDJPY
|44
|DJ30.R
|34
|GBPUSD
|24
|AUDUSD
|17
|CADJPY
|10
|EURUSD
|6
|USDCHF
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3.3K
|GBPJPY
|-847
|NQ100.R
|290
|USDJPY
|-1K
|DJ30.R
|90
|GBPUSD
|-5
|AUDUSD
|-440
|CADJPY
|-59
|EURUSD
|-9
|USDCHF
|-263
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|64K
|GBPJPY
|-7.2K
|NQ100.R
|316K
|USDJPY
|-20K
|DJ30.R
|1.3K
|GBPUSD
|166
|AUDUSD
|-977
|CADJPY
|-2.2K
|EURUSD
|-243
|USDCHF
|-982
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +459.20 USD
최악의 거래: -436 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +1 070.33 USD
연속 최대 손실: -879.03 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
8%
0
0
USD
USD
905
USD
USD
90
0%
742
41%
84%
1.02
1.32
USD
USD
57%
1:200