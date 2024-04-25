SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / BlueSky Trades
Gery Kurniawan Sahabu

BlueSky Trades

Gery Kurniawan Sahabu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
88 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 34%
MaxrichGroup-Real
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
735
Gewinntrades:
308 (41.90%)
Verlusttrades:
427 (58.10%)
Bester Trade:
459.20 USD
Schlechtester Trade:
-435.85 USD
Bruttoprofit:
42 948.98 USD (2 926 574 pips)
Bruttoverlust:
-41 806.45 USD (2 551 320 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (1 070.33 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 628.65 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
84.41%
Max deposit load:
12.60%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.30
Long-Positionen:
413 (56.19%)
Short-Positionen:
322 (43.81%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
1.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
139.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-97.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-879.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 838.77 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-28.35%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
594.92 USD
Maximaler:
3 849.01 USD (63.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
46.16% (3 849.01 USD)
Kapital:
14.50% (604.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 278
GBPJPY 164
NQ100.R 154
USDJPY 44
DJ30.R 34
GBPUSD 24
AUDUSD 17
CADJPY 10
EURUSD 6
USDCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.3K
GBPJPY -847
NQ100.R 441
USDJPY -1K
DJ30.R 90
GBPUSD -5
AUDUSD -440
CADJPY -59
EURUSD -9
USDCHF -263
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 65K
GBPJPY -7.2K
NQ100.R 341K
USDJPY -20K
DJ30.R 1.3K
GBPUSD 166
AUDUSD -977
CADJPY -2.2K
EURUSD -243
USDCHF -982
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +459.20 USD
Schlechtester Trade: -436 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 070.33 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -879.03 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
noch 316 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.29 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 01:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 18:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.12 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 10:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 17:10
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.03 17:02
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 18:00
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 02:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 09:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 15:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 14:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
BlueSky Trades
30 USD pro Monat
34%
0
0
USD
4.6K
USD
88
0%
735
41%
84%
1.02
1.55
USD
46%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.