- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
734
利益トレード:
308 (41.96%)
損失トレード:
426 (58.04%)
ベストトレード:
459.20 USD
最悪のトレード:
-435.85 USD
総利益:
42 948.98 USD (2 926 574 pips)
総損失:
-41 579.17 USD (2 547 543 pips)
最大連続の勝ち:
6 (1 070.33 USD)
最大連続利益:
1 628.65 USD (4)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
84.41%
最大入金額:
12.60%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.38
長いトレード:
413 (56.27%)
短いトレード:
321 (43.73%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
1.87 USD
平均利益:
139.44 USD
平均損失:
-97.60 USD
最大連続の負け:
13 (-879.03 USD)
最大連続損失:
-1 838.77 USD (9)
月間成長:
-24.79%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
594.92 USD
最大の:
3 621.73 USD (59.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.48% (3 621.73 USD)
エクイティによる:
14.50% (604.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|277
|GBPJPY
|164
|NQ100.R
|154
|USDJPY
|44
|DJ30.R
|34
|GBPUSD
|24
|AUDUSD
|17
|CADJPY
|10
|EURUSD
|6
|USDCHF
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.5K
|GBPJPY
|-847
|NQ100.R
|441
|USDJPY
|-1K
|DJ30.R
|90
|GBPUSD
|-5
|AUDUSD
|-440
|CADJPY
|-59
|EURUSD
|-9
|USDCHF
|-263
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|68K
|GBPJPY
|-7.2K
|NQ100.R
|341K
|USDJPY
|-20K
|DJ30.R
|1.3K
|GBPUSD
|166
|AUDUSD
|-977
|CADJPY
|-2.2K
|EURUSD
|-243
|USDCHF
|-982
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +459.20 USD
最悪のトレード: -436 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +1 070.33 USD
最大連続損失: -879.03 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
316 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
41%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
87
0%
734
41%
84%
1.03
1.87
USD
USD
43%
1:200