シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / BlueSky Trades
Gery Kurniawan Sahabu

BlueSky Trades

Gery Kurniawan Sahabu
レビュー0件
信頼性
87週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 41%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
734
利益トレード:
308 (41.96%)
損失トレード:
426 (58.04%)
ベストトレード:
459.20 USD
最悪のトレード:
-435.85 USD
総利益:
42 948.98 USD (2 926 574 pips)
総損失:
-41 579.17 USD (2 547 543 pips)
最大連続の勝ち:
6 (1 070.33 USD)
最大連続利益:
1 628.65 USD (4)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
84.41%
最大入金額:
12.60%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.38
長いトレード:
413 (56.27%)
短いトレード:
321 (43.73%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
1.87 USD
平均利益:
139.44 USD
平均損失:
-97.60 USD
最大連続の負け:
13 (-879.03 USD)
最大連続損失:
-1 838.77 USD (9)
月間成長:
-24.79%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
594.92 USD
最大の:
3 621.73 USD (59.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.48% (3 621.73 USD)
エクイティによる:
14.50% (604.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 277
GBPJPY 164
NQ100.R 154
USDJPY 44
DJ30.R 34
GBPUSD 24
AUDUSD 17
CADJPY 10
EURUSD 6
USDCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 3.5K
GBPJPY -847
NQ100.R 441
USDJPY -1K
DJ30.R 90
GBPUSD -5
AUDUSD -440
CADJPY -59
EURUSD -9
USDCHF -263
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 68K
GBPJPY -7.2K
NQ100.R 341K
USDJPY -20K
DJ30.R 1.3K
GBPUSD 166
AUDUSD -977
CADJPY -2.2K
EURUSD -243
USDCHF -982
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +459.20 USD
最悪のトレード: -436 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +1 070.33 USD
最大連続損失: -879.03 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
レビューなし
2025.12.28 01:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 18:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.12 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 10:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 17:10
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.03 17:02
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 18:00
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 02:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 09:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 15:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 14:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
BlueSky Trades
30 USD/月
41%
0
0
USD
4.8K
USD
87
0%
734
41%
84%
1.03
1.87
USD
43%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください