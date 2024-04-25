信号部分
Gery Kurniawan Sahabu

BlueSky Trades

Gery Kurniawan Sahabu
可靠性
87
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 41%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
734
盈利交易:
308 (41.96%)
亏损交易:
426 (58.04%)
最好交易:
459.20 USD
最差交易:
-435.85 USD
毛利:
42 948.98 USD (2 926 574 pips)
毛利亏损:
-41 579.17 USD (2 547 543 pips)
最大连续赢利:
6 (1 070.33 USD)
最大连续盈利:
1 628.65 USD (4)
夏普比率:
0.05
交易活动:
84.41%
最大入金加载:
12.60%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.38
长期交易:
413 (56.27%)
短期交易:
321 (43.73%)
利润因子:
1.03
预期回报:
1.87 USD
平均利润:
139.44 USD
平均损失:
-97.60 USD
最大连续失误:
13 (-879.03 USD)
最大连续亏损:
-1 838.77 USD (9)
每月增长:
-22.00%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
594.92 USD
最大值:
3 621.73 USD (59.66%)
相对跌幅:
结余:
43.48% (3 621.73 USD)
净值:
14.50% (604.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 277
GBPJPY 164
NQ100.R 154
USDJPY 44
DJ30.R 34
GBPUSD 24
AUDUSD 17
CADJPY 10
EURUSD 6
USDCHF 4
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 3.5K
GBPJPY -847
NQ100.R 441
USDJPY -1K
DJ30.R 90
GBPUSD -5
AUDUSD -440
CADJPY -59
EURUSD -9
USDCHF -263
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 68K
GBPJPY -7.2K
NQ100.R 341K
USDJPY -20K
DJ30.R 1.3K
GBPUSD 166
AUDUSD -977
CADJPY -2.2K
EURUSD -243
USDCHF -982
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +459.20 USD
最差交易: -436 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +1 070.33 USD
最大连续亏损: -879.03 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
没有评论
2025.12.19 18:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.12 11:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 10:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 17:10
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.03 17:02
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 18:00
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 02:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 09:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 15:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 14:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 17:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
