- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
45 088
Kârla kapanan işlemler:
33 756 (74.86%)
Zararla kapanan işlemler:
11 332 (25.13%)
En iyi işlem:
2 305.00 BRL
En kötü işlem:
-1 545.00 BRL
Brüt kâr:
1 334 053.00 BRL (-1 992 160 736 pips)
Brüt zarar:
-1 289 958.99 BRL (2 092 005 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
60 (1 041.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
3 419.00 BRL (46)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
19.01%
Maks. mevduat yükü:
97.17%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
1.59
Alış işlemleri:
22 087 (48.99%)
Satış işlemleri:
23 001 (51.01%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.98 BRL
Ortalama kâr:
39.52 BRL
Ortalama zarar:
-113.83 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-2 559.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-5 617.00 BRL (12)
Aylık büyüme:
-2.79%
Yıllık tahmin:
-33.16%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11 310.00 BRL
Maksimum:
27 735.00 BRL (22.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.11% (13 672.00 BRL)
Varlığa göre:
9.35% (4 717.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINQ24
|1419
|WINZ24
|1380
|WINV24
|1325
|WINJ25
|1274
|WING25
|1183
|WINM25
|1052
|WINM24
|950
|WINQ25
|882
|WINV25
|633
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINQ24
|-74K
|WINZ24
|-82K
|WINV24
|-76K
|WINJ25
|-73K
|WING25
|-66K
|WINM25
|-30K
|WINM24
|-42K
|WINQ25
|-43K
|WINV25
|-19K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINQ24
|-225K
|WINZ24
|-258K
|WINV24
|-219K
|WINJ25
|-266K
|WING25
|-201K
|WINM25
|-202K
|WINM24
|-157K
|WINQ25
|-177K
|WINV25
|-134K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 305.00 BRL
En kötü işlem: -1 545 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 46
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +1 041.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -2 559.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
88%
0
0
USD
USD
94K
BRL
BRL
74
99%
45 088
74%
19%
1.03
0.98
BRL
BRL
26%
1:1