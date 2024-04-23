SinyallerBölümler
Alex Pontes Buziquia

Hidra

Alex Pontes Buziquia
0 inceleme
Güvenilirlik
74 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 88%
XPMT5-PRD
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
45 088
Kârla kapanan işlemler:
33 756 (74.86%)
Zararla kapanan işlemler:
11 332 (25.13%)
En iyi işlem:
2 305.00 BRL
En kötü işlem:
-1 545.00 BRL
Brüt kâr:
1 334 053.00 BRL (-1 992 160 736 pips)
Brüt zarar:
-1 289 958.99 BRL (2 092 005 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
60 (1 041.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
3 419.00 BRL (46)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
19.01%
Maks. mevduat yükü:
97.17%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
1.59
Alış işlemleri:
22 087 (48.99%)
Satış işlemleri:
23 001 (51.01%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.98 BRL
Ortalama kâr:
39.52 BRL
Ortalama zarar:
-113.83 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-2 559.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-5 617.00 BRL (12)
Aylık büyüme:
-2.79%
Yıllık tahmin:
-33.16%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11 310.00 BRL
Maksimum:
27 735.00 BRL (22.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.11% (13 672.00 BRL)
Varlığa göre:
9.35% (4 717.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINQ24 1419
WINZ24 1380
WINV24 1325
WINJ25 1274
WING25 1183
WINM25 1052
WINM24 950
WINQ25 882
WINV25 633
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINQ24 -74K
WINZ24 -82K
WINV24 -76K
WINJ25 -73K
WING25 -66K
WINM25 -30K
WINM24 -42K
WINQ25 -43K
WINV25 -19K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINQ24 -225K
WINZ24 -258K
WINV24 -219K
WINJ25 -266K
WING25 -201K
WINM25 -202K
WINM24 -157K
WINQ25 -177K
WINV25 -134K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 305.00 BRL
En kötü işlem: -1 545 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 46
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +1 041.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -2 559.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.50 × 515
İnceleme yok
2025.09.25 15:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.11 18:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.02 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.04.24 15:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.04.23 16:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.04.23 16:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.04.23 15:20
Share of trading days is too low
2024.04.23 15:20
Share of days for 80% of trades is too low
2024.04.23 14:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.23 03:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.23 03:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.23 03:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.04.23 03:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.04.23 03:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2024.04.23 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
