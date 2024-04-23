- Crescimento
Negociações:
10 970
Negociações com lucro:
8 554 (77.97%)
Negociações com perda:
2 416 (22.02%)
Melhor negociação:
928.00 BRL
Pior negociação:
-1 100.00 BRL
Lucro bruto:
196 696.00 BRL (664 992 745 pips)
Perda bruta:
-208 190.00 BRL (514 420 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
62 (1 326.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
2 583.00 BRL (21)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
17.78%
Depósito máximo carregado:
97.17%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
62
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
-0.55
Negociações longas:
5 318 (48.48%)
Negociações curtas:
5 652 (51.52%)
Fator de lucro:
0.94
Valor esperado:
-1.05 BRL
Lucro médio:
22.99 BRL
Perda média:
-86.17 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-1 173.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-3 484.00 BRL (7)
Crescimento mensal:
-2.92%
Previsão anual:
-35.39%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
18 397.00 BRL
Máximo:
20 929.00 BRL (18.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.36% (20 929.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
9.35% (4 717.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINZ25
|962
|WINV25
|783
|WINQ25
|225
|WING26
|96
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINZ25
|-40K
|WINV25
|-24K
|WINQ25
|-15K
|WING26
|-4.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINZ25
|-210K
|WINV25
|-164K
|WINQ25
|-52K
|WING26
|-28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +928.00 BRL
Pior negociação: -1 100 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +1 326.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -1 173.00 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
