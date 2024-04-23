SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Hidra
Alex Pontes Buziquia

Hidra

Alex Pontes Buziquia
0 comentários
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 -10%
XPMT5-PRD
1:1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
10 970
Negociações com lucro:
8 554 (77.97%)
Negociações com perda:
2 416 (22.02%)
Melhor negociação:
928.00 BRL
Pior negociação:
-1 100.00 BRL
Lucro bruto:
196 696.00 BRL (664 992 745 pips)
Perda bruta:
-208 190.00 BRL (514 420 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
62 (1 326.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
2 583.00 BRL (21)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
17.78%
Depósito máximo carregado:
97.17%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
62
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
-0.55
Negociações longas:
5 318 (48.48%)
Negociações curtas:
5 652 (51.52%)
Fator de lucro:
0.94
Valor esperado:
-1.05 BRL
Lucro médio:
22.99 BRL
Perda média:
-86.17 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-1 173.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-3 484.00 BRL (7)
Crescimento mensal:
-2.92%
Previsão anual:
-35.39%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
18 397.00 BRL
Máximo:
20 929.00 BRL (18.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.36% (20 929.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
9.35% (4 717.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINZ25 962
WINV25 783
WINQ25 225
WING26 96
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINZ25 -40K
WINV25 -24K
WINQ25 -15K
WING26 -4.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINZ25 -210K
WINV25 -164K
WINQ25 -52K
WING26 -28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +928.00 BRL
Pior negociação: -1 100 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +1 326.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -1 173.00 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.10.21 19:31
No swaps are charged
2025.10.21 19:31
No swaps are charged
2025.10.21 19:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 19:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 09:59
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 15:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.11 18:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.02 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.04.24 15:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.04.23 16:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.04.23 16:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.04.23 15:20
Share of trading days is too low
2024.04.23 15:20
Share of days for 80% of trades is too low
2024.04.23 14:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.23 03:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Hidra
999 USD por mês
-10%
0
0
USD
100K
BRL
22
100%
10 970
77%
18%
0.94
-1.05
BRL
18%
1:1
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.