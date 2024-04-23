シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Hidra
Alex Pontes Buziquia

Hidra

Alex Pontes Buziquia
レビュー0件
22週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -10%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
10 970
利益トレード:
8 554 (77.97%)
損失トレード:
2 416 (22.02%)
ベストトレード:
928.00 BRL
最悪のトレード:
-1 100.00 BRL
総利益:
196 696.00 BRL (664 992 745 pips)
総損失:
-208 190.00 BRL (514 420 pips)
最大連続の勝ち:
62 (1 326.00 BRL)
最大連続利益:
2 583.00 BRL (21)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
17.78%
最大入金額:
97.17%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
62
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
-0.55
長いトレード:
5 318 (48.48%)
短いトレード:
5 652 (51.52%)
プロフィットファクター:
0.94
期待されたペイオフ:
-1.05 BRL
平均利益:
22.99 BRL
平均損失:
-86.17 BRL
最大連続の負け:
11 (-1 173.00 BRL)
最大連続損失:
-3 484.00 BRL (7)
月間成長:
-2.92%
年間予想:
-35.39%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
18 397.00 BRL
最大の:
20 929.00 BRL (18.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.36% (20 929.00 BRL)
エクイティによる:
9.35% (4 717.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINZ25 962
WINV25 783
WINQ25 225
WING26 96
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINZ25 -40K
WINV25 -24K
WINQ25 -15K
WING26 -4.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINZ25 -210K
WINV25 -164K
WINQ25 -52K
WING26 -28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +928.00 BRL
最悪のトレード: -1 100 BRL
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +1 326.00 BRL
最大連続損失: -1 173.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XPMT5-PRD
7.50 × 4
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください