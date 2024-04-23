- 成長
トレード:
10 970
利益トレード:
8 554 (77.97%)
損失トレード:
2 416 (22.02%)
ベストトレード:
928.00 BRL
最悪のトレード:
-1 100.00 BRL
総利益:
196 696.00 BRL (664 992 745 pips)
総損失:
-208 190.00 BRL (514 420 pips)
最大連続の勝ち:
62 (1 326.00 BRL)
最大連続利益:
2 583.00 BRL (21)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
17.78%
最大入金額:
97.17%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
62
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
-0.55
長いトレード:
5 318 (48.48%)
短いトレード:
5 652 (51.52%)
プロフィットファクター:
0.94
期待されたペイオフ:
-1.05 BRL
平均利益:
22.99 BRL
平均損失:
-86.17 BRL
最大連続の負け:
11 (-1 173.00 BRL)
最大連続損失:
-3 484.00 BRL (7)
月間成長:
-2.92%
年間予想:
-35.39%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
18 397.00 BRL
最大の:
20 929.00 BRL (18.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.36% (20 929.00 BRL)
エクイティによる:
9.35% (4 717.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINZ25
|962
|WINV25
|783
|WINQ25
|225
|WING26
|96
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINZ25
|-40K
|WINV25
|-24K
|WINQ25
|-15K
|WING26
|-4.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINZ25
|-210K
|WINV25
|-164K
|WINQ25
|-52K
|WING26
|-28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
