Alex Pontes Buziquia

Hidra

Alex Pontes Buziquia
0 avis
Fiabilité
74 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 88%
XPMT5-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
45 088
Bénéfice trades:
33 756 (74.86%)
Perte trades:
11 332 (25.13%)
Meilleure transaction:
2 305.00 BRL
Pire transaction:
-1 545.00 BRL
Bénéfice brut:
1 334 053.00 BRL (-1 992 160 736 pips)
Perte brute:
-1 289 958.99 BRL (2 092 005 pips)
Gains consécutifs maximales:
60 (1 041.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
3 419.00 BRL (46)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
19.01%
Charge de dépôt maximale:
97.17%
Dernier trade:
9 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
7 minutes
Facteur de récupération:
1.59
Longs trades:
22 087 (48.99%)
Courts trades:
23 001 (51.01%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.98 BRL
Bénéfice moyen:
39.52 BRL
Perte moyenne:
-113.83 BRL
Pertes consécutives maximales:
26 (-2 559.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-5 617.00 BRL (12)
Croissance mensuelle:
-2.79%
Prévision annuelle:
-33.16%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11 310.00 BRL
Maximal:
27 735.00 BRL (22.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.11% (13 672.00 BRL)
Par fonds propres:
9.35% (4 717.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINQ24 1419
WINZ24 1380
WINV24 1325
WINJ25 1274
WING25 1183
WINM25 1052
WINM24 950
WINQ25 882
WINV25 633
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINQ24 -74K
WINZ24 -82K
WINV24 -76K
WINJ25 -73K
WING25 -66K
WINM25 -30K
WINM24 -42K
WINQ25 -43K
WINV25 -19K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINQ24 -225K
WINZ24 -258K
WINV24 -219K
WINJ25 -266K
WING25 -201K
WINM25 -202K
WINM24 -157K
WINQ25 -177K
WINV25 -134K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 305.00 BRL
Pire transaction: -1 545 BRL
Gains consécutifs maximales: 46
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +1 041.00 BRL
Perte consécutive maximale: -2 559.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.50 × 515
Aucun avis
2025.09.25 15:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.11 18:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.02 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.04.24 15:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.04.23 16:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.04.23 16:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.04.23 15:20
Share of trading days is too low
2024.04.23 15:20
Share of days for 80% of trades is too low
2024.04.23 14:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.23 03:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.23 03:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.23 03:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.04.23 03:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.04.23 03:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2024.04.23 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
