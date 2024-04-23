- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
45 088
Bénéfice trades:
33 756 (74.86%)
Perte trades:
11 332 (25.13%)
Meilleure transaction:
2 305.00 BRL
Pire transaction:
-1 545.00 BRL
Bénéfice brut:
1 334 053.00 BRL (-1 992 160 736 pips)
Perte brute:
-1 289 958.99 BRL (2 092 005 pips)
Gains consécutifs maximales:
60 (1 041.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
3 419.00 BRL (46)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
19.01%
Charge de dépôt maximale:
97.17%
Dernier trade:
9 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
7 minutes
Facteur de récupération:
1.59
Longs trades:
22 087 (48.99%)
Courts trades:
23 001 (51.01%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.98 BRL
Bénéfice moyen:
39.52 BRL
Perte moyenne:
-113.83 BRL
Pertes consécutives maximales:
26 (-2 559.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-5 617.00 BRL (12)
Croissance mensuelle:
-2.79%
Prévision annuelle:
-33.16%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11 310.00 BRL
Maximal:
27 735.00 BRL (22.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.11% (13 672.00 BRL)
Par fonds propres:
9.35% (4 717.00 BRL)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|WINQ24
|1419
|WINZ24
|1380
|WINV24
|1325
|WINJ25
|1274
|WING25
|1183
|WINM25
|1052
|WINM24
|950
|WINQ25
|882
|WINV25
|633
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|WINQ24
|-74K
|WINZ24
|-82K
|WINV24
|-76K
|WINJ25
|-73K
|WING25
|-66K
|WINM25
|-30K
|WINM24
|-42K
|WINQ25
|-43K
|WINV25
|-19K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|WINQ24
|-225K
|WINZ24
|-258K
|WINV24
|-219K
|WINJ25
|-266K
|WING25
|-201K
|WINM25
|-202K
|WINM24
|-157K
|WINQ25
|-177K
|WINV25
|-134K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2 305.00 BRL
Pire transaction: -1 545 BRL
Gains consécutifs maximales: 46
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +1 041.00 BRL
Perte consécutive maximale: -2 559.00 BRL
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
XPMT5-PRD
|3.86 × 4489
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.07 × 720
|
Rico-PRD
|5.50 × 515
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
999 USD par mois
88%
0
0
USD
USD
94K
BRL
BRL
74
99%
45 088
74%
19%
1.03
0.98
BRL
BRL
26%
1:1