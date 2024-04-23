- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10 908
盈利交易:
8 510 (78.01%)
亏损交易:
2 398 (21.98%)
最好交易:
928.00 BRL
最差交易:
-1 100.00 BRL
毛利:
195 835.00 BRL (661 248 115 pips)
毛利亏损:
-206 913.00 BRL (509 975 pips)
最大连续赢利:
62 (1 326.00 BRL)
最大连续盈利:
2 583.00 BRL (21)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
17.78%
最大入金加载:
97.17%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
80
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
-0.53
长期交易:
5 285 (48.45%)
短期交易:
5 623 (51.55%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-1.02 BRL
平均利润:
23.01 BRL
平均损失:
-86.29 BRL
最大连续失误:
11 (-1 173.00 BRL)
最大连续亏损:
-3 484.00 BRL (7)
每月增长:
-6.41%
年度预测:
-77.73%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
18 397.00 BRL
最大值:
20 929.00 BRL (18.36%)
相对跌幅:
结余:
18.36% (20 929.00 BRL)
净值:
9.35% (4 717.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINZ25
|962
|WINV25
|783
|WINQ25
|225
|WING26
|80
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINZ25
|-40K
|WINV25
|-24K
|WINQ25
|-15K
|WING26
|-3.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINZ25
|-210K
|WINV25
|-164K
|WINQ25
|-52K
|WING26
|-25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +928.00 BRL
最差交易: -1 100 BRL
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +1 326.00 BRL
最大连续亏损: -1 173.00 BRL
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
-10%
0
0
USD
USD
100K
BRL
BRL
21
100%
10 908
78%
18%
0.94
-1.02
BRL
BRL
18%
1:1