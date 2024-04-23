信号部分
Alex Pontes Buziquia

Hidra

Alex Pontes Buziquia
0条评论
21
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 -10%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
10 908
盈利交易:
8 510 (78.01%)
亏损交易:
2 398 (21.98%)
最好交易:
928.00 BRL
最差交易:
-1 100.00 BRL
毛利:
195 835.00 BRL (661 248 115 pips)
毛利亏损:
-206 913.00 BRL (509 975 pips)
最大连续赢利:
62 (1 326.00 BRL)
最大连续盈利:
2 583.00 BRL (21)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
17.78%
最大入金加载:
97.17%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
80
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
-0.53
长期交易:
5 285 (48.45%)
短期交易:
5 623 (51.55%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-1.02 BRL
平均利润:
23.01 BRL
平均损失:
-86.29 BRL
最大连续失误:
11 (-1 173.00 BRL)
最大连续亏损:
-3 484.00 BRL (7)
每月增长:
-6.41%
年度预测:
-77.73%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
18 397.00 BRL
最大值:
20 929.00 BRL (18.36%)
相对跌幅:
结余:
18.36% (20 929.00 BRL)
净值:
9.35% (4 717.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINZ25 962
WINV25 783
WINQ25 225
WING26 80
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINZ25 -40K
WINV25 -24K
WINQ25 -15K
WING26 -3.9K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINZ25 -210K
WINV25 -164K
WINQ25 -52K
WING26 -25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +928.00 BRL
最差交易: -1 100 BRL
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +1 326.00 BRL
最大连续亏损: -1 173.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XPMT5-PRD
7.50 × 4
没有评论
2025.10.21 19:31
No swaps are charged
2025.10.21 19:31
No swaps are charged
2025.10.21 19:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 19:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 09:59
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 15:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.11 18:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.02 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.04.24 15:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.04.23 16:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.04.23 16:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.04.23 15:20
Share of trading days is too low
2024.04.23 15:20
Share of days for 80% of trades is too low
2024.04.23 14:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.23 03:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
