Alex Pontes Buziquia

Hidra

Alex Pontes Buziquia
0 recensioni
Affidabilità
74 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 88%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
45 088
Profit Trade:
33 756 (74.86%)
Loss Trade:
11 332 (25.13%)
Best Trade:
2 305.00 BRL
Worst Trade:
-1 545.00 BRL
Profitto lordo:
1 334 053.00 BRL (-1 992 160 736 pips)
Perdita lorda:
-1 289 958.99 BRL (2 092 005 pips)
Vincite massime consecutive:
60 (1 041.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
3 419.00 BRL (46)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
19.01%
Massimo carico di deposito:
97.17%
Ultimo trade:
9 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
1.59
Long Trade:
22 087 (48.99%)
Short Trade:
23 001 (51.01%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.98 BRL
Profitto medio:
39.52 BRL
Perdita media:
-113.83 BRL
Massime perdite consecutive:
26 (-2 559.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-5 617.00 BRL (12)
Crescita mensile:
-2.79%
Previsione annuale:
-33.16%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11 310.00 BRL
Massimale:
27 735.00 BRL (22.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.11% (13 672.00 BRL)
Per equità:
9.35% (4 717.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINQ24 1419
WINZ24 1380
WINV24 1325
WINJ25 1274
WING25 1183
WINM25 1052
WINM24 950
WINQ25 882
WINV25 633
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINQ24 -74K
WINZ24 -82K
WINV24 -76K
WINJ25 -73K
WING25 -66K
WINM25 -30K
WINM24 -42K
WINQ25 -43K
WINV25 -19K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINQ24 -225K
WINZ24 -258K
WINV24 -219K
WINJ25 -266K
WING25 -201K
WINM25 -202K
WINM24 -157K
WINQ25 -177K
WINV25 -134K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 305.00 BRL
Worst Trade: -1 545 BRL
Vincite massime consecutive: 46
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +1 041.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -2 559.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.50 × 515
Non ci sono recensioni
2025.09.25 15:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.11 18:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.02 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.04.24 15:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.04.23 16:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.04.23 16:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.04.23 15:20
Share of trading days is too low
2024.04.23 15:20
Share of days for 80% of trades is too low
2024.04.23 14:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.23 03:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.23 03:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.23 03:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.04.23 03:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.04.23 03:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2024.04.23 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
