Trade:
45 088
Profit Trade:
33 756 (74.86%)
Loss Trade:
11 332 (25.13%)
Best Trade:
2 305.00 BRL
Worst Trade:
-1 545.00 BRL
Profitto lordo:
1 334 053.00 BRL (-1 992 160 736 pips)
Perdita lorda:
-1 289 958.99 BRL (2 092 005 pips)
Vincite massime consecutive:
60 (1 041.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
3 419.00 BRL (46)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
19.01%
Massimo carico di deposito:
97.17%
Ultimo trade:
9 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
1.59
Long Trade:
22 087 (48.99%)
Short Trade:
23 001 (51.01%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.98 BRL
Profitto medio:
39.52 BRL
Perdita media:
-113.83 BRL
Massime perdite consecutive:
26 (-2 559.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-5 617.00 BRL (12)
Crescita mensile:
-2.79%
Previsione annuale:
-33.16%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11 310.00 BRL
Massimale:
27 735.00 BRL (22.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.11% (13 672.00 BRL)
Per equità:
9.35% (4 717.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINQ24
|1419
|WINZ24
|1380
|WINV24
|1325
|WINJ25
|1274
|WING25
|1183
|WINM25
|1052
|WINM24
|950
|WINQ25
|882
|WINV25
|633
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINQ24
|-74K
|WINZ24
|-82K
|WINV24
|-76K
|WINJ25
|-73K
|WING25
|-66K
|WINM25
|-30K
|WINM24
|-42K
|WINQ25
|-43K
|WINV25
|-19K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINQ24
|-225K
|WINZ24
|-258K
|WINV24
|-219K
|WINJ25
|-266K
|WING25
|-201K
|WINM25
|-202K
|WINM24
|-157K
|WINQ25
|-177K
|WINV25
|-134K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 305.00 BRL
Worst Trade: -1 545 BRL
Vincite massime consecutive: 46
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +1 041.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -2 559.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XPMT5-PRD
|3.86 × 4489
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.07 × 720
|
Rico-PRD
|5.50 × 515
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
88%
0
0
USD
USD
94K
BRL
BRL
74
99%
45 088
74%
19%
1.03
0.98
BRL
BRL
26%
1:1