Trades insgesamt:
10 998
Gewinntrades:
8 580 (78.01%)
Verlusttrades:
2 418 (21.99%)
Bester Trade:
928.00 BRL
Schlechtester Trade:
-1 100.00 BRL
Bruttoprofit:
197 122.00 BRL (667 122 865 pips)
Bruttoverlust:
-208 314.00 BRL (514 730 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
62 (1 326.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 583.00 BRL (21)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
17.78%
Max deposit load:
97.17%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
64
Durchschn. Haltezeit:
7 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.53
Long-Positionen:
5 333 (48.49%)
Short-Positionen:
5 665 (51.51%)
Profit-Faktor:
0.95
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.02 BRL
Durchschnittlicher Profit:
22.97 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-86.15 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-1 173.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 484.00 BRL (7)
Wachstum pro Monat :
-2.27%
Jahresprognose:
-27.51%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
18 397.00 BRL
Maximaler:
20 929.00 BRL (18.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.36% (20 929.00 BRL)
Kapital:
9.35% (4 717.00 BRL)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|WINZ25
|962
|WINV25
|783
|WINQ25
|225
|WING26
|98
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WINZ25
|-40K
|WINV25
|-24K
|WINQ25
|-15K
|WING26
|-4.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WINZ25
|-210K
|WINV25
|-164K
|WINQ25
|-52K
|WING26
|-28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +928.00 BRL
Schlechtester Trade: -1 100 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 326.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 173.00 BRL
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
