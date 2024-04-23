SignaleKategorien
Alex Pontes Buziquia

Hidra

Alex Pontes Buziquia
0 Bewertungen
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -10%
XPMT5-PRD
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
10 998
Gewinntrades:
8 580 (78.01%)
Verlusttrades:
2 418 (21.99%)
Bester Trade:
928.00 BRL
Schlechtester Trade:
-1 100.00 BRL
Bruttoprofit:
197 122.00 BRL (667 122 865 pips)
Bruttoverlust:
-208 314.00 BRL (514 730 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
62 (1 326.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 583.00 BRL (21)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
17.78%
Max deposit load:
97.17%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
64
Durchschn. Haltezeit:
7 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.53
Long-Positionen:
5 333 (48.49%)
Short-Positionen:
5 665 (51.51%)
Profit-Faktor:
0.95
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.02 BRL
Durchschnittlicher Profit:
22.97 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-86.15 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-1 173.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 484.00 BRL (7)
Wachstum pro Monat :
-2.27%
Jahresprognose:
-27.51%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
18 397.00 BRL
Maximaler:
20 929.00 BRL (18.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.36% (20 929.00 BRL)
Kapital:
9.35% (4 717.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINZ25 962
WINV25 783
WINQ25 225
WING26 98
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINZ25 -40K
WINV25 -24K
WINQ25 -15K
WING26 -4.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINZ25 -210K
WINV25 -164K
WINQ25 -52K
WING26 -28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +928.00 BRL
Schlechtester Trade: -1 100 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 326.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 173.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Keine Bewertungen
2025.10.21 19:31
No swaps are charged
2025.10.21 19:31
No swaps are charged
2025.10.21 19:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 19:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 09:59
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 15:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.11 18:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.02 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.04.24 15:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.04.23 16:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.04.23 16:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.04.23 15:20
Share of trading days is too low
2024.04.23 15:20
Share of days for 80% of trades is too low
2024.04.23 14:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.23 03:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Hidra
999 USD pro Monat
-10%
0
0
USD
100K
BRL
22
100%
10 998
78%
18%
0.94
-1.02
BRL
18%
1:1
