Alex Pontes Buziquia

Hidra

Alex Pontes Buziquia
0 отзывов
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 -10%
XPMT5-PRD
1:1
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10 908
Прибыльных трейдов:
8 510 (78.01%)
Убыточных трейдов:
2 398 (21.98%)
Лучший трейд:
928.00 BRL
Худший трейд:
-1 100.00 BRL
Общая прибыль:
195 835.00 BRL (661 248 115 pips)
Общий убыток:
-206 913.00 BRL (509 975 pips)
Макс. серия выигрышей:
62 (1 326.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
2 583.00 BRL (21)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
17.78%
Макс. загрузка депозита:
97.17%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
80
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
-0.53
Длинных трейдов:
5 285 (48.45%)
Коротких трейдов:
5 623 (51.55%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-1.02 BRL
Средняя прибыль:
23.01 BRL
Средний убыток:
-86.29 BRL
Макс. серия проигрышей:
11 (-1 173.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-3 484.00 BRL (7)
Прирост в месяц:
-6.41%
Годовой прогноз:
-77.73%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18 397.00 BRL
Максимальная:
20 929.00 BRL (18.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.36% (20 929.00 BRL)
По эквити:
9.35% (4 717.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINZ25 962
WINV25 783
WINQ25 225
WING26 80
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINZ25 -40K
WINV25 -24K
WINQ25 -15K
WING26 -3.9K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINZ25 -210K
WINV25 -164K
WINQ25 -52K
WING26 -25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +928.00 BRL
Худший трейд: -1 100 BRL
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 326.00 BRL
Макс. убыток в серии: -1 173.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Нет отзывов
2025.10.21 19:31
No swaps are charged
2025.10.21 19:31
No swaps are charged
2025.10.21 19:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 19:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 09:59
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 15:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.11 18:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.02 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.04.24 15:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.04.23 16:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.04.23 16:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.04.23 15:20
Share of trading days is too low
2024.04.23 15:20
Share of days for 80% of trades is too low
2024.04.23 14:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.23 03:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
