Всего трейдов:
10 908
Прибыльных трейдов:
8 510 (78.01%)
Убыточных трейдов:
2 398 (21.98%)
Лучший трейд:
928.00 BRL
Худший трейд:
-1 100.00 BRL
Общая прибыль:
195 835.00 BRL (661 248 115 pips)
Общий убыток:
-206 913.00 BRL (509 975 pips)
Макс. серия выигрышей:
62 (1 326.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
2 583.00 BRL (21)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
17.78%
Макс. загрузка депозита:
97.17%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
80
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
-0.53
Длинных трейдов:
5 285 (48.45%)
Коротких трейдов:
5 623 (51.55%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-1.02 BRL
Средняя прибыль:
23.01 BRL
Средний убыток:
-86.29 BRL
Макс. серия проигрышей:
11 (-1 173.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-3 484.00 BRL (7)
Прирост в месяц:
-6.41%
Годовой прогноз:
-77.73%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18 397.00 BRL
Максимальная:
20 929.00 BRL (18.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.36% (20 929.00 BRL)
По эквити:
9.35% (4 717.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINZ25
|962
|WINV25
|783
|WINQ25
|225
|WING26
|80
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINZ25
|-40K
|WINV25
|-24K
|WINQ25
|-15K
|WING26
|-3.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINZ25
|-210K
|WINV25
|-164K
|WINQ25
|-52K
|WING26
|-25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +928.00 BRL
Худший трейд: -1 100 BRL
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 326.00 BRL
Макс. убыток в серии: -1 173.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
