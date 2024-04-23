시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Hidra
Alex Pontes Buziquia

Hidra

Alex Pontes Buziquia
0 리뷰
23
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -10%
XPMT5-PRD
1:1
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
11 417
이익 거래:
8 907 (78.01%)
손실 거래:
2 510 (21.98%)
최고의 거래:
928.00 BRL
최악의 거래:
-1 100.00 BRL
총 수익:
203 569.00 BRL (695 518 130 pips)
총 손실:
-214 949.00 BRL (534 380 pips)
연속 최대 이익:
62 (1 326.00 BRL)
연속 최대 이익:
2 583.00 BRL (21)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
17.78%
최대 입금량:
97.17%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
42
평균 유지 시간:
7 분
회복 요인:
-0.54
롱(주식매수):
5 531 (48.45%)
숏(주식차입매도):
5 886 (51.55%)
수익 요인:
0.95
기대수익:
-1.00 BRL
평균 이익:
22.85 BRL
평균 손실:
-85.64 BRL
연속 최대 손실:
11 (-1 173.00 BRL)
연속 최대 손실:
-3 484.00 BRL (7)
월별 성장률:
0.22%
연간 예측:
2.67%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
18 397.00 BRL
최대한의:
20 929.00 BRL (18.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.36% (20 929.00 BRL)
자본금별:
9.35% (4 717.00 BRL)

배포

심볼 Sell Buy
WINZ25 962
WINV25 783
WINQ25 225
WING26 171
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
WINZ25 -40K
WINV25 -24K
WINQ25 -15K
WING26 -7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
WINZ25 -210K
WINV25 -164K
WINQ25 -52K
WING26 -46K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +928.00 BRL
최악의 거래: -1 100 BRL
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +1 326.00 BRL
연속 최대 손실: -1 173.00 BRL

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XPMT5-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2025.10.21 19:31
No swaps are charged
2025.10.21 19:31
No swaps are charged
2025.10.21 19:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 19:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 09:59
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 15:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.11 18:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.02 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.04.24 15:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.04.23 16:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.04.23 16:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.04.23 15:20
Share of trading days is too low
2024.04.23 15:20
Share of days for 80% of trades is too low
2024.04.23 14:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.23 03:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Hidra
월별 999 USD
-10%
0
0
USD
100K
BRL
23
100%
11 417
78%
18%
0.94
-1.00
BRL
18%
1:1
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.