- 자본
- 축소
트레이드:
11 417
이익 거래:
8 907 (78.01%)
손실 거래:
2 510 (21.98%)
최고의 거래:
928.00 BRL
최악의 거래:
-1 100.00 BRL
총 수익:
203 569.00 BRL (695 518 130 pips)
총 손실:
-214 949.00 BRL (534 380 pips)
연속 최대 이익:
62 (1 326.00 BRL)
연속 최대 이익:
2 583.00 BRL (21)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
17.78%
최대 입금량:
97.17%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
42
평균 유지 시간:
7 분
회복 요인:
-0.54
롱(주식매수):
5 531 (48.45%)
숏(주식차입매도):
5 886 (51.55%)
수익 요인:
0.95
기대수익:
-1.00 BRL
평균 이익:
22.85 BRL
평균 손실:
-85.64 BRL
연속 최대 손실:
11 (-1 173.00 BRL)
연속 최대 손실:
-3 484.00 BRL (7)
월별 성장률:
0.22%
연간 예측:
2.67%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
18 397.00 BRL
최대한의:
20 929.00 BRL (18.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.36% (20 929.00 BRL)
자본금별:
9.35% (4 717.00 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WINZ25
|962
|WINV25
|783
|WINQ25
|225
|WING26
|171
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WINZ25
|-40K
|WINV25
|-24K
|WINQ25
|-15K
|WING26
|-7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WINZ25
|-210K
|WINV25
|-164K
|WINQ25
|-52K
|WING26
|-46K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +928.00 BRL
최악의 거래: -1 100 BRL
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +1 326.00 BRL
연속 최대 손실: -1 173.00 BRL
리뷰 없음
