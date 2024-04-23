- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
10 970
Transacciones Rentables:
8 554 (77.97%)
Transacciones Irrentables:
2 416 (22.02%)
Mejor transacción:
928.00 BRL
Peor transacción:
-1 100.00 BRL
Beneficio Bruto:
196 696.00 BRL (664 992 745 pips)
Pérdidas Brutas:
-208 190.00 BRL (514 420 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
62 (1 326.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
2 583.00 BRL (21)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
17.78%
Carga máxima del depósito:
97.17%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
62
Tiempo medio de espera:
7 minutos
Factor de Recuperación:
-0.55
Transacciones Largas:
5 318 (48.48%)
Transacciones Cortas:
5 652 (51.52%)
Factor de Beneficio:
0.94
Beneficio Esperado:
-1.05 BRL
Beneficio medio:
22.99 BRL
Pérdidas medias:
-86.17 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-1 173.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 484.00 BRL (7)
Crecimiento al mes:
-2.92%
Pronóstico anual:
-35.39%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
18 397.00 BRL
Máxima:
20 929.00 BRL (18.36%)
Reducción relativa:
De balance:
18.36% (20 929.00 BRL)
De fondos:
9.35% (4 717.00 BRL)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|WINZ25
|962
|WINV25
|783
|WINQ25
|225
|WING26
|96
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|WINZ25
|-40K
|WINV25
|-24K
|WINQ25
|-15K
|WING26
|-4.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|WINZ25
|-210K
|WINV25
|-164K
|WINQ25
|-52K
|WING26
|-28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +928.00 BRL
Peor transacción: -1 100 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +1 326.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -1 173.00 BRL
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
