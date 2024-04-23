SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Hidra
Alex Pontes Buziquia

Hidra

Alex Pontes Buziquia
0 comentarios
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 -10%
XPMT5-PRD
1:1
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
10 970
Transacciones Rentables:
8 554 (77.97%)
Transacciones Irrentables:
2 416 (22.02%)
Mejor transacción:
928.00 BRL
Peor transacción:
-1 100.00 BRL
Beneficio Bruto:
196 696.00 BRL (664 992 745 pips)
Pérdidas Brutas:
-208 190.00 BRL (514 420 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
62 (1 326.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
2 583.00 BRL (21)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
17.78%
Carga máxima del depósito:
97.17%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
62
Tiempo medio de espera:
7 minutos
Factor de Recuperación:
-0.55
Transacciones Largas:
5 318 (48.48%)
Transacciones Cortas:
5 652 (51.52%)
Factor de Beneficio:
0.94
Beneficio Esperado:
-1.05 BRL
Beneficio medio:
22.99 BRL
Pérdidas medias:
-86.17 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-1 173.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 484.00 BRL (7)
Crecimiento al mes:
-2.92%
Pronóstico anual:
-35.39%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
18 397.00 BRL
Máxima:
20 929.00 BRL (18.36%)
Reducción relativa:
De balance:
18.36% (20 929.00 BRL)
De fondos:
9.35% (4 717.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINZ25 962
WINV25 783
WINQ25 225
WING26 96
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINZ25 -40K
WINV25 -24K
WINQ25 -15K
WING26 -4.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINZ25 -210K
WINV25 -164K
WINQ25 -52K
WING26 -28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +928.00 BRL
Peor transacción: -1 100 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +1 326.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -1 173.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
No hay comentarios
2025.10.21 19:31
No swaps are charged
2025.10.21 19:31
No swaps are charged
2025.10.21 19:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 19:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 09:59
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 15:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.11 18:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.02 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.04.24 15:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.04.23 16:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.04.23 16:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.04.23 15:20
Share of trading days is too low
2024.04.23 15:20
Share of days for 80% of trades is too low
2024.04.23 14:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.23 03:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Copiar

