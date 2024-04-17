SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / NEOTRADE
Andre Bercam Viana

NEOTRADE

Andre Bercam Viana
0 inceleme
Güvenilirlik
80 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 130%
VantageInternational-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 065
Kârla kapanan işlemler:
844 (79.24%)
Zararla kapanan işlemler:
221 (20.75%)
En iyi işlem:
8 812.80 USD
En kötü işlem:
-1 251.60 USD
Brüt kâr:
72 331.56 USD (231 139 pips)
Brüt zarar:
-27 112.80 USD (175 462 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (581.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 812.80 USD (1)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
98.94%
Maks. mevduat yükü:
22.87%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
11.89
Alış işlemleri:
519 (48.73%)
Satış işlemleri:
546 (51.27%)
Kâr faktörü:
2.67
Beklenen getiri:
42.46 USD
Ortalama kâr:
85.70 USD
Ortalama zarar:
-122.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-3 652.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 652.74 USD (6)
Aylık büyüme:
5.56%
Yıllık tahmin:
66.36%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 802.94 USD (9.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.78% (3 652.74 USD)
Varlığa göre:
20.78% (20 090.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 746
AUDCAD 211
GBPUSD 74
XAUUSD 24
USDJPY 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 38K
AUDCAD 5.7K
GBPUSD 1.1K
XAUUSD 542
USDJPY 23
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 33K
AUDCAD 14K
GBPUSD -4.9K
XAUUSD 12K
USDJPY 1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8 812.80 USD
En kötü işlem: -1 252 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +581.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 652.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 3
SwitchMarkets-Live
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 1590
ICMarketsSC-MT5
0.45 × 9364
RoboMarkets-ECN
0.65 × 46
MilliyFXGlobal-Server
0.68 × 591
ForexClub-MT5 Real Server
0.69 × 811
Axiory-Live
0.75 × 2784
DooTechnology-Live
0.76 × 1155
FusionMarkets-Live
0.79 × 5930
VantageInternational-Live 5
0.89 × 38
Exness-MT5Real12
0.98 × 2740
ICMarketsSC-MT5-2
0.99 × 19092
Exness-MT5Real7
1.00 × 25
Darwinex-Live
1.00 × 3
VantageInternational-Live 4
1.07 × 15
StriforLtd-Live
1.23 × 939
ICMarketsSC-MT5-4
1.30 × 13312
FXView-Live
1.33 × 42
itexsys-Platform
1.33 × 3
PlexyTrade-Server01
1.33 × 3
tegasFX-Main-UK
1.33 × 3
RoboForex-ECN
1.41 × 4571
72 daha fazla...
İnceleme yok
