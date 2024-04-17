- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 065
Kârla kapanan işlemler:
844 (79.24%)
Zararla kapanan işlemler:
221 (20.75%)
En iyi işlem:
8 812.80 USD
En kötü işlem:
-1 251.60 USD
Brüt kâr:
72 331.56 USD (231 139 pips)
Brüt zarar:
-27 112.80 USD (175 462 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (581.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 812.80 USD (1)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
98.94%
Maks. mevduat yükü:
22.87%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
11.89
Alış işlemleri:
519 (48.73%)
Satış işlemleri:
546 (51.27%)
Kâr faktörü:
2.67
Beklenen getiri:
42.46 USD
Ortalama kâr:
85.70 USD
Ortalama zarar:
-122.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-3 652.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 652.74 USD (6)
Aylık büyüme:
5.56%
Yıllık tahmin:
66.36%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 802.94 USD (9.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.78% (3 652.74 USD)
Varlığa göre:
20.78% (20 090.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|746
|AUDCAD
|211
|GBPUSD
|74
|XAUUSD
|24
|USDJPY
|10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|38K
|AUDCAD
|5.7K
|GBPUSD
|1.1K
|XAUUSD
|542
|USDJPY
|23
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|33K
|AUDCAD
|14K
|GBPUSD
|-4.9K
|XAUUSD
|12K
|USDJPY
|1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8 812.80 USD
En kötü işlem: -1 252 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +581.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 652.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 3
|
SwitchMarkets-Live
|0.00 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 1590
|
ICMarketsSC-MT5
|0.45 × 9364
|
RoboMarkets-ECN
|0.65 × 46
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.68 × 591
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.69 × 811
|
Axiory-Live
|0.75 × 2784
|
DooTechnology-Live
|0.76 × 1155
|
FusionMarkets-Live
|0.79 × 5930
|
VantageInternational-Live 5
|0.89 × 38
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 2740
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.99 × 19092
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 25
|
Darwinex-Live
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|1.07 × 15
|
StriforLtd-Live
|1.23 × 939
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.30 × 13312
|
FXView-Live
|1.33 × 42
|
itexsys-Platform
|1.33 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|1.33 × 3
|
tegasFX-Main-UK
|1.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|1.41 × 4571
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
130%
0
0
USD
USD
61K
USD
USD
80
96%
1 065
79%
99%
2.66
42.46
USD
USD
21%
1:500