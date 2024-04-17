SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / NEOTRADE
Andre Bercam Viana

NEOTRADE

Andre Bercam Viana
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
94 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 161%
VantageInternational-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 574
Gewinntrades:
1 232 (78.27%)
Verlusttrades:
342 (21.73%)
Bester Trade:
8 812.80 USD
Schlechtester Trade:
-1 251.60 USD
Bruttoprofit:
85 222.48 USD (328 482 pips)
Bruttoverlust:
-32 211.12 USD (248 531 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (581.15 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8 812.80 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
98.94%
Max deposit load:
22.87%
Letzter Trade:
18 Minuten
Trades pro Woche:
56
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
13.94
Long-Positionen:
781 (49.62%)
Short-Positionen:
793 (50.38%)
Profit-Faktor:
2.65
Mathematische Gewinnerwartung:
33.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
69.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-94.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-8.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 652.74 USD (6)
Wachstum pro Monat :
3.62%
Jahresprognose:
43.23%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
3 802.94 USD (9.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.78% (3 652.74 USD)
Kapital:
20.78% (20 090.64 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 875
AUDCAD 350
USDJPY 226
GBPUSD 78
XAUUSD 45
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 41K
AUDCAD 7.2K
USDJPY 1.5K
GBPUSD 1.1K
XAUUSD 2.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 35K
AUDCAD 16K
USDJPY 8.2K
GBPUSD -3.6K
XAUUSD 24K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8 812.80 USD
Schlechtester Trade: -1 252 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +581.15 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.42 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 3
SwitchMarkets-Live
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 1590
ICMarketsSC-MT5
0.45 × 9364
RoboMarkets-ECN
0.65 × 46
MilliyFXGlobal-Server
0.68 × 591
ForexClub-MT5 Real Server
0.69 × 811
Axiory-Live
0.75 × 2784
DooTechnology-Live
0.76 × 1155
FusionMarkets-Live
0.79 × 5930
VantageInternational-Live 5
0.89 × 38
Exness-MT5Real12
0.98 × 2740
ICMarketsSC-MT5-2
0.99 × 19092
Darwinex-Live
1.00 × 3
Exness-MT5Real7
1.00 × 25
VantageInternational-Live 4
1.07 × 15
StriforLtd-Live
1.23 × 939
ICMarketsSC-MT5-4
1.30 × 13312
FXView-Live
1.33 × 42
itexsys-Platform
1.33 × 3
tegasFX-Main-UK
1.33 × 3
PlexyTrade-Server01
1.33 × 3
RoboForex-ECN
1.41 × 4571
noch 74 ...
Keine Bewertungen
2025.11.20 09:59
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 10:30
2025.11.12 10:30
2025.11.04 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 12:09
2025.11.02 12:09
2025.10.29 13:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 12:53
2025.10.27 12:53
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 07:01
2025.10.16 07:01
2025.07.18 07:19
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 12:23
2025.07.17 12:23
2025.05.16 06:53
No swaps are charged on the signal account
2025.04.23 12:09
2025.04.23 12:09
2025.04.17 10:50
No swaps are charged on the signal account
2025.04.03 10:12
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
NEOTRADE
30 USD pro Monat
161%
0
0
USD
66K
USD
94
97%
1 574
78%
99%
2.64
33.68
USD
21%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.