Andre Bercam Viana

NEOTRADE

Andre Bercam Viana
0 comentarios
Fiabilidad
94 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 161%
VantageInternational-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 574
Transacciones Rentables:
1 232 (78.27%)
Transacciones Irrentables:
342 (21.73%)
Mejor transacción:
8 812.80 USD
Peor transacción:
-1 251.60 USD
Beneficio Bruto:
85 222.48 USD (328 482 pips)
Pérdidas Brutas:
-32 211.12 USD (248 531 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (581.15 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8 812.80 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
98.94%
Carga máxima del depósito:
22.87%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
55
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
13.94
Transacciones Largas:
781 (49.62%)
Transacciones Cortas:
793 (50.38%)
Factor de Beneficio:
2.65
Beneficio Esperado:
33.68 USD
Beneficio medio:
69.17 USD
Pérdidas medias:
-94.18 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-8.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 652.74 USD (6)
Crecimiento al mes:
3.56%
Pronóstico anual:
43.23%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
3 802.94 USD (9.62%)
Reducción relativa:
De balance:
3.78% (3 652.74 USD)
De fondos:
20.78% (20 090.64 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 875
AUDCAD 350
USDJPY 226
GBPUSD 78
XAUUSD 45
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 41K
AUDCAD 7.2K
USDJPY 1.5K
GBPUSD 1.1K
XAUUSD 2.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 35K
AUDCAD 16K
USDJPY 8.2K
GBPUSD -3.6K
XAUUSD 24K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +8 812.80 USD
Peor transacción: -1 252 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +581.15 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.42 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 3
SwitchMarkets-Live
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 1590
ICMarketsSC-MT5
0.45 × 9364
RoboMarkets-ECN
0.65 × 46
MilliyFXGlobal-Server
0.68 × 591
ForexClub-MT5 Real Server
0.69 × 811
Axiory-Live
0.75 × 2784
DooTechnology-Live
0.76 × 1155
FusionMarkets-Live
0.79 × 5930
VantageInternational-Live 5
0.89 × 38
Exness-MT5Real12
0.98 × 2740
ICMarketsSC-MT5-2
0.99 × 19092
Darwinex-Live
1.00 × 3
Exness-MT5Real7
1.00 × 25
VantageInternational-Live 4
1.07 × 15
StriforLtd-Live
1.23 × 939
ICMarketsSC-MT5-4
1.30 × 13312
FXView-Live
1.33 × 42
itexsys-Platform
1.33 × 3
tegasFX-Main-UK
1.33 × 3
PlexyTrade-Server01
1.33 × 3
RoboForex-ECN
1.41 × 4571
otros 74...
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
NEOTRADE
30 USD al mes
161%
0
0
USD
66K
USD
94
97%
1 574
78%
99%
2.64
33.68
USD
21%
1:500
