- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 574
Negociações com lucro:
1 232 (78.27%)
Negociações com perda:
342 (21.73%)
Melhor negociação:
8 812.80 USD
Pior negociação:
-1 251.60 USD
Lucro bruto:
85 222.48 USD (328 482 pips)
Perda bruta:
-32 211.12 USD (248 531 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (581.15 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 812.80 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
98.94%
Depósito máximo carregado:
22.87%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
55
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
13.94
Negociações longas:
781 (49.62%)
Negociações curtas:
793 (50.38%)
Fator de lucro:
2.65
Valor esperado:
33.68 USD
Lucro médio:
69.17 USD
Perda média:
-94.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-8.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 652.74 USD (6)
Crescimento mensal:
3.62%
Previsão anual:
43.23%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3 802.94 USD (9.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.78% (3 652.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.78% (20 090.64 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|875
|AUDCAD
|350
|USDJPY
|226
|GBPUSD
|78
|XAUUSD
|45
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|41K
|AUDCAD
|7.2K
|USDJPY
|1.5K
|GBPUSD
|1.1K
|XAUUSD
|2.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|35K
|AUDCAD
|16K
|USDJPY
|8.2K
|GBPUSD
|-3.6K
|XAUUSD
|24K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8 812.80 USD
Pior negociação: -1 252 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +581.15 USD
Máxima perda consecutiva: -8.42 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 3
|
SwitchMarkets-Live
|0.00 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 1590
|
ICMarketsSC-MT5
|0.45 × 9364
|
RoboMarkets-ECN
|0.65 × 46
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.68 × 591
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.69 × 811
|
Axiory-Live
|0.75 × 2784
|
DooTechnology-Live
|0.76 × 1155
|
FusionMarkets-Live
|0.79 × 5930
|
VantageInternational-Live 5
|0.89 × 38
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 2740
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.99 × 19092
|
Darwinex-Live
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 25
|
VantageInternational-Live 4
|1.07 × 15
|
StriforLtd-Live
|1.23 × 939
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.30 × 13312
|
FXView-Live
|1.33 × 42
|
itexsys-Platform
|1.33 × 3
|
tegasFX-Main-UK
|1.33 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|1.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|1.41 × 4571
74 mais ...
Sem comentários
