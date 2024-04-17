SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / NEOTRADE
Andre Bercam Viana

NEOTRADE

Andre Bercam Viana
0 comentários
Confiabilidade
94 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 161%
VantageInternational-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 574
Negociações com lucro:
1 232 (78.27%)
Negociações com perda:
342 (21.73%)
Melhor negociação:
8 812.80 USD
Pior negociação:
-1 251.60 USD
Lucro bruto:
85 222.48 USD (328 482 pips)
Perda bruta:
-32 211.12 USD (248 531 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (581.15 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 812.80 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
98.94%
Depósito máximo carregado:
22.87%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
55
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
13.94
Negociações longas:
781 (49.62%)
Negociações curtas:
793 (50.38%)
Fator de lucro:
2.65
Valor esperado:
33.68 USD
Lucro médio:
69.17 USD
Perda média:
-94.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-8.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 652.74 USD (6)
Crescimento mensal:
3.62%
Previsão anual:
43.23%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3 802.94 USD (9.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.78% (3 652.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.78% (20 090.64 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 875
AUDCAD 350
USDJPY 226
GBPUSD 78
XAUUSD 45
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 41K
AUDCAD 7.2K
USDJPY 1.5K
GBPUSD 1.1K
XAUUSD 2.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 35K
AUDCAD 16K
USDJPY 8.2K
GBPUSD -3.6K
XAUUSD 24K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8 812.80 USD
Pior negociação: -1 252 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +581.15 USD
Máxima perda consecutiva: -8.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 3
SwitchMarkets-Live
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 1590
ICMarketsSC-MT5
0.45 × 9364
RoboMarkets-ECN
0.65 × 46
MilliyFXGlobal-Server
0.68 × 591
ForexClub-MT5 Real Server
0.69 × 811
Axiory-Live
0.75 × 2784
DooTechnology-Live
0.76 × 1155
FusionMarkets-Live
0.79 × 5930
VantageInternational-Live 5
0.89 × 38
Exness-MT5Real12
0.98 × 2740
ICMarketsSC-MT5-2
0.99 × 19092
Darwinex-Live
1.00 × 3
Exness-MT5Real7
1.00 × 25
VantageInternational-Live 4
1.07 × 15
StriforLtd-Live
1.23 × 939
ICMarketsSC-MT5-4
1.30 × 13312
FXView-Live
1.33 × 42
itexsys-Platform
1.33 × 3
tegasFX-Main-UK
1.33 × 3
PlexyTrade-Server01
1.33 × 3
RoboForex-ECN
1.41 × 4571
74 mais ...
Sem comentários
2025.11.20 09:59
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.10.29 13:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 07:19
No swaps are charged on the signal account
2025.05.16 06:53
No swaps are charged on the signal account
2025.04.17 10:50
No swaps are charged on the signal account
Copiar

