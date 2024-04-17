SegnaliSezioni
Andre Bercam Viana

NEOTRADE

Andre Bercam Viana
0 recensioni
Affidabilità
80 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 130%
VantageInternational-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 065
Profit Trade:
844 (79.24%)
Loss Trade:
221 (20.75%)
Best Trade:
8 812.80 USD
Worst Trade:
-1 251.60 USD
Profitto lordo:
72 331.56 USD (231 139 pips)
Perdita lorda:
-27 112.80 USD (175 462 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (581.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 812.80 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
98.94%
Massimo carico di deposito:
22.87%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
11.89
Long Trade:
519 (48.73%)
Short Trade:
546 (51.27%)
Fattore di profitto:
2.67
Profitto previsto:
42.46 USD
Profitto medio:
85.70 USD
Perdita media:
-122.68 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-3 652.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 652.74 USD (6)
Crescita mensile:
5.79%
Previsione annuale:
70.27%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 802.94 USD (9.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.78% (3 652.74 USD)
Per equità:
20.78% (20 090.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 746
AUDCAD 211
GBPUSD 74
XAUUSD 24
USDJPY 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 38K
AUDCAD 5.7K
GBPUSD 1.1K
XAUUSD 542
USDJPY 23
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 33K
AUDCAD 14K
GBPUSD -4.9K
XAUUSD 12K
USDJPY 1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8 812.80 USD
Worst Trade: -1 252 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +581.15 USD
Massima perdita consecutiva: -3 652.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 3
SwitchMarkets-Live
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 1590
ICMarketsSC-MT5
0.45 × 9364
RoboMarkets-ECN
0.65 × 46
MilliyFXGlobal-Server
0.68 × 591
ForexClub-MT5 Real Server
0.69 × 811
Axiory-Live
0.75 × 2784
DooTechnology-Live
0.76 × 1155
FusionMarkets-Live
0.79 × 5930
VantageInternational-Live 5
0.89 × 38
Exness-MT5Real12
0.98 × 2740
ICMarketsSC-MT5-2
0.99 × 19092
Exness-MT5Real7
1.00 × 25
Darwinex-Live
1.00 × 3
VantageInternational-Live 4
1.07 × 15
StriforLtd-Live
1.23 × 939
ICMarketsSC-MT5-4
1.30 × 13312
FXView-Live
1.33 × 42
itexsys-Platform
1.33 × 3
PlexyTrade-Server01
1.33 × 3
tegasFX-Main-UK
1.33 × 3
RoboForex-ECN
1.41 × 4571
72 più
Non ci sono recensioni
