- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 065
Profit Trade:
844 (79.24%)
Loss Trade:
221 (20.75%)
Best Trade:
8 812.80 USD
Worst Trade:
-1 251.60 USD
Profitto lordo:
72 331.56 USD (231 139 pips)
Perdita lorda:
-27 112.80 USD (175 462 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (581.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 812.80 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
98.94%
Massimo carico di deposito:
22.87%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
11.89
Long Trade:
519 (48.73%)
Short Trade:
546 (51.27%)
Fattore di profitto:
2.67
Profitto previsto:
42.46 USD
Profitto medio:
85.70 USD
Perdita media:
-122.68 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-3 652.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 652.74 USD (6)
Crescita mensile:
5.79%
Previsione annuale:
70.27%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 802.94 USD (9.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.78% (3 652.74 USD)
Per equità:
20.78% (20 090.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|746
|AUDCAD
|211
|GBPUSD
|74
|XAUUSD
|24
|USDJPY
|10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|38K
|AUDCAD
|5.7K
|GBPUSD
|1.1K
|XAUUSD
|542
|USDJPY
|23
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|33K
|AUDCAD
|14K
|GBPUSD
|-4.9K
|XAUUSD
|12K
|USDJPY
|1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8 812.80 USD
Worst Trade: -1 252 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +581.15 USD
Massima perdita consecutiva: -3 652.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 3
|
SwitchMarkets-Live
|0.00 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 1590
|
ICMarketsSC-MT5
|0.45 × 9364
|
RoboMarkets-ECN
|0.65 × 46
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.68 × 591
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.69 × 811
|
Axiory-Live
|0.75 × 2784
|
DooTechnology-Live
|0.76 × 1155
|
FusionMarkets-Live
|0.79 × 5930
|
VantageInternational-Live 5
|0.89 × 38
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 2740
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.99 × 19092
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 25
|
Darwinex-Live
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|1.07 × 15
|
StriforLtd-Live
|1.23 × 939
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.30 × 13312
|
FXView-Live
|1.33 × 42
|
itexsys-Platform
|1.33 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|1.33 × 3
|
tegasFX-Main-UK
|1.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|1.41 × 4571
