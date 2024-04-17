- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 574
盈利交易:
1 232 (78.27%)
亏损交易:
342 (21.73%)
最好交易:
8 812.80 USD
最差交易:
-1 251.60 USD
毛利:
85 222.48 USD (328 482 pips)
毛利亏损:
-32 211.12 USD (248 531 pips)
最大连续赢利:
31 (581.15 USD)
最大连续盈利:
8 812.80 USD (1)
夏普比率:
0.08
交易活动:
98.94%
最大入金加载:
22.87%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
56
平均持有时间:
3 天
采收率:
13.94
长期交易:
781 (49.62%)
短期交易:
793 (50.38%)
利润因子:
2.65
预期回报:
33.68 USD
平均利润:
69.17 USD
平均损失:
-94.18 USD
最大连续失误:
11 (-8.42 USD)
最大连续亏损:
-3 652.74 USD (6)
每月增长:
3.62%
年度预测:
43.23%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3 802.94 USD (9.62%)
相对跌幅:
结余:
3.78% (3 652.74 USD)
净值:
20.78% (20 090.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|875
|AUDCAD
|350
|USDJPY
|226
|GBPUSD
|78
|XAUUSD
|45
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|41K
|AUDCAD
|7.2K
|USDJPY
|1.5K
|GBPUSD
|1.1K
|XAUUSD
|2.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|35K
|AUDCAD
|16K
|USDJPY
|8.2K
|GBPUSD
|-3.6K
|XAUUSD
|24K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8 812.80 USD
最差交易: -1 252 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +581.15 USD
最大连续亏损: -8.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 3
|
SwitchMarkets-Live
|0.00 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 1590
|
ICMarketsSC-MT5
|0.45 × 9364
|
RoboMarkets-ECN
|0.65 × 46
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.68 × 591
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.69 × 811
|
Axiory-Live
|0.75 × 2784
|
DooTechnology-Live
|0.76 × 1155
|
FusionMarkets-Live
|0.79 × 5930
|
VantageInternational-Live 5
|0.89 × 38
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 2740
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.99 × 19092
|
Darwinex-Live
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 25
|
VantageInternational-Live 4
|1.07 × 15
|
StriforLtd-Live
|1.23 × 939
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.30 × 13312
|
FXView-Live
|1.33 × 42
|
itexsys-Platform
|1.33 × 3
|
tegasFX-Main-UK
|1.33 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|1.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|1.41 × 4571
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
161%
0
0
USD
USD
66K
USD
USD
94
97%
1 574
78%
99%
2.64
33.68
USD
USD
21%
1:500