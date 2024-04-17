- 자본
- 축소
트레이드:
1 574
이익 거래:
1 232 (78.27%)
손실 거래:
342 (21.73%)
최고의 거래:
8 812.80 USD
최악의 거래:
-1 251.60 USD
총 수익:
85 222.48 USD (328 482 pips)
총 손실:
-32 211.12 USD (248 531 pips)
연속 최대 이익:
31 (581.15 USD)
연속 최대 이익:
8 812.80 USD (1)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
98.94%
최대 입금량:
22.87%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
56
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
13.94
롱(주식매수):
781 (49.62%)
숏(주식차입매도):
793 (50.38%)
수익 요인:
2.65
기대수익:
33.68 USD
평균 이익:
69.17 USD
평균 손실:
-94.18 USD
연속 최대 손실:
11 (-8.42 USD)
연속 최대 손실:
-3 652.74 USD (6)
월별 성장률:
3.40%
연간 예측:
43.23%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3 802.94 USD (9.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.78% (3 652.74 USD)
자본금별:
20.78% (20 090.64 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|875
|AUDCAD
|350
|USDJPY
|226
|GBPUSD
|78
|XAUUSD
|45
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|41K
|AUDCAD
|7.2K
|USDJPY
|1.5K
|GBPUSD
|1.1K
|XAUUSD
|2.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|35K
|AUDCAD
|16K
|USDJPY
|8.2K
|GBPUSD
|-3.6K
|XAUUSD
|24K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8 812.80 USD
최악의 거래: -1 252 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +581.15 USD
연속 최대 손실: -8.42 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 3
|
SwitchMarkets-Live
|0.00 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 1590
|
ICMarketsSC-MT5
|0.45 × 9364
|
RoboMarkets-ECN
|0.65 × 46
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.68 × 591
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.69 × 811
|
Axiory-Live
|0.75 × 2784
|
DooTechnology-Live
|0.76 × 1155
|
FusionMarkets-Live
|0.79 × 5930
|
VantageInternational-Live 5
|0.89 × 38
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 2740
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.99 × 19092
|
Darwinex-Live
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 25
|
VantageInternational-Live 4
|1.07 × 15
|
StriforLtd-Live
|1.23 × 939
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.30 × 13312
|
FXView-Live
|1.33 × 42
|
itexsys-Platform
|1.33 × 3
|
tegasFX-Main-UK
|1.33 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|1.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|1.41 × 4571
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
161%
0
0
USD
USD
66K
USD
USD
94
97%
1 574
78%
99%
2.64
33.68
USD
USD
21%
1:500