Andre Bercam Viana

NEOTRADE

Andre Bercam Viana
0 avis
Fiabilité
79 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 130%
VantageInternational-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 063
Bénéfice trades:
842 (79.20%)
Perte trades:
221 (20.79%)
Meilleure transaction:
8 812.80 USD
Pire transaction:
-1 251.60 USD
Bénéfice brut:
72 250.67 USD (229 933 pips)
Perte brute:
-27 112.80 USD (175 462 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (581.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8 812.80 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
98.94%
Charge de dépôt maximale:
22.87%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
11.87
Longs trades:
518 (48.73%)
Courts trades:
545 (51.27%)
Facteur de profit:
2.66
Rendement attendu:
42.46 USD
Bénéfice moyen:
85.81 USD
Perte moyenne:
-122.68 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-3 652.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 652.74 USD (6)
Croissance mensuelle:
5.65%
Prévision annuelle:
70.98%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
3 802.94 USD (9.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.78% (3 652.74 USD)
Par fonds propres:
20.78% (20 090.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 746
AUDCAD 211
GBPUSD 74
XAUUSD 23
USDJPY 9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 38K
AUDCAD 5.7K
GBPUSD 1.1K
XAUUSD 467
USDJPY 18
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 33K
AUDCAD 14K
GBPUSD -4.9K
XAUUSD 11K
USDJPY 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8 812.80 USD
Pire transaction: -1 252 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +581.15 USD
Perte consécutive maximale: -3 652.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 3
SwitchMarkets-Live
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 1590
ICMarketsSC-MT5
0.45 × 9364
RoboMarkets-ECN
0.65 × 46
MilliyFXGlobal-Server
0.68 × 591
ForexClub-MT5 Real Server
0.69 × 811
Axiory-Live
0.75 × 2784
DooTechnology-Live
0.76 × 1155
FusionMarkets-Live
0.79 × 5930
VantageInternational-Live 5
0.89 × 38
Exness-MT5Real12
0.98 × 2740
ICMarketsSC-MT5-2
0.99 × 19092
Exness-MT5Real7
1.00 × 25
Darwinex-Live
1.00 × 3
VantageInternational-Live 4
1.07 × 15
StriforLtd-Live
1.23 × 939
ICMarketsSC-MT5-4
1.30 × 13312
FXView-Live
1.33 × 42
itexsys-Platform
1.33 × 3
PlexyTrade-Server01
1.33 × 3
tegasFX-Main-UK
1.33 × 3
RoboForex-ECN
1.41 × 4571
72 plus...
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
NEOTRADE
999 USD par mois
130%
0
0
USD
61K
USD
79
96%
1 063
79%
99%
2.66
42.46
USD
21%
1:500
Copier

