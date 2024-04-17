- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 574
利益トレード:
1 232 (78.27%)
損失トレード:
342 (21.73%)
ベストトレード:
8 812.80 USD
最悪のトレード:
-1 251.60 USD
総利益:
85 222.48 USD (328 482 pips)
総損失:
-32 211.12 USD (248 531 pips)
最大連続の勝ち:
31 (581.15 USD)
最大連続利益:
8 812.80 USD (1)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
98.94%
最大入金額:
22.87%
最近のトレード:
16 分前
1週間当たりの取引:
56
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
13.94
長いトレード:
781 (49.62%)
短いトレード:
793 (50.38%)
プロフィットファクター:
2.65
期待されたペイオフ:
33.68 USD
平均利益:
69.17 USD
平均損失:
-94.18 USD
最大連続の負け:
11 (-8.42 USD)
最大連続損失:
-3 652.74 USD (6)
月間成長:
3.62%
年間予想:
43.23%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3 802.94 USD (9.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.78% (3 652.74 USD)
エクイティによる:
20.78% (20 090.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|875
|AUDCAD
|350
|USDJPY
|226
|GBPUSD
|78
|XAUUSD
|45
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|41K
|AUDCAD
|7.2K
|USDJPY
|1.5K
|GBPUSD
|1.1K
|XAUUSD
|2.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|35K
|AUDCAD
|16K
|USDJPY
|8.2K
|GBPUSD
|-3.6K
|XAUUSD
|24K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8 812.80 USD
最悪のトレード: -1 252 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +581.15 USD
最大連続損失: -8.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 3
|
SwitchMarkets-Live
|0.00 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 1590
|
ICMarketsSC-MT5
|0.45 × 9364
|
RoboMarkets-ECN
|0.65 × 46
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.68 × 591
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.69 × 811
|
Axiory-Live
|0.75 × 2784
|
DooTechnology-Live
|0.76 × 1155
|
FusionMarkets-Live
|0.79 × 5930
|
VantageInternational-Live 5
|0.89 × 38
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 2740
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.99 × 19092
|
Darwinex-Live
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 25
|
VantageInternational-Live 4
|1.07 × 15
|
StriforLtd-Live
|1.23 × 939
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.30 × 13312
|
FXView-Live
|1.33 × 42
|
itexsys-Platform
|1.33 × 3
|
tegasFX-Main-UK
|1.33 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|1.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|1.41 × 4571
74 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
161%
0
0
USD
USD
66K
USD
USD
94
97%
1 574
78%
99%
2.64
33.68
USD
USD
21%
1:500