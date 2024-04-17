シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / NEOTRADE
Andre Bercam Viana

NEOTRADE

Andre Bercam Viana
レビュー0件
信頼性
94週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 161%
VantageInternational-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 574
利益トレード:
1 232 (78.27%)
損失トレード:
342 (21.73%)
ベストトレード:
8 812.80 USD
最悪のトレード:
-1 251.60 USD
総利益:
85 222.48 USD (328 482 pips)
総損失:
-32 211.12 USD (248 531 pips)
最大連続の勝ち:
31 (581.15 USD)
最大連続利益:
8 812.80 USD (1)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
98.94%
最大入金額:
22.87%
最近のトレード:
16 分前
1週間当たりの取引:
56
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
13.94
長いトレード:
781 (49.62%)
短いトレード:
793 (50.38%)
プロフィットファクター:
2.65
期待されたペイオフ:
33.68 USD
平均利益:
69.17 USD
平均損失:
-94.18 USD
最大連続の負け:
11 (-8.42 USD)
最大連続損失:
-3 652.74 USD (6)
月間成長:
3.62%
年間予想:
43.23%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3 802.94 USD (9.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.78% (3 652.74 USD)
エクイティによる:
20.78% (20 090.64 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 875
AUDCAD 350
USDJPY 226
GBPUSD 78
XAUUSD 45
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 41K
AUDCAD 7.2K
USDJPY 1.5K
GBPUSD 1.1K
XAUUSD 2.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 35K
AUDCAD 16K
USDJPY 8.2K
GBPUSD -3.6K
XAUUSD 24K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8 812.80 USD
最悪のトレード: -1 252 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +581.15 USD
最大連続損失: -8.42 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 3
SwitchMarkets-Live
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 1590
ICMarketsSC-MT5
0.45 × 9364
RoboMarkets-ECN
0.65 × 46
MilliyFXGlobal-Server
0.68 × 591
ForexClub-MT5 Real Server
0.69 × 811
Axiory-Live
0.75 × 2784
DooTechnology-Live
0.76 × 1155
FusionMarkets-Live
0.79 × 5930
VantageInternational-Live 5
0.89 × 38
Exness-MT5Real12
0.98 × 2740
ICMarketsSC-MT5-2
0.99 × 19092
Darwinex-Live
1.00 × 3
Exness-MT5Real7
1.00 × 25
VantageInternational-Live 4
1.07 × 15
StriforLtd-Live
1.23 × 939
ICMarketsSC-MT5-4
1.30 × 13312
FXView-Live
1.33 × 42
itexsys-Platform
1.33 × 3
tegasFX-Main-UK
1.33 × 3
PlexyTrade-Server01
1.33 × 3
RoboForex-ECN
1.41 × 4571
74 より多く...
レビューなし
2025.11.20 09:59
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.04 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.10.29 13:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 07:19
No swaps are charged on the signal account
2025.05.16 06:53
No swaps are charged on the signal account
2025.04.17 10:50
No swaps are charged on the signal account
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください